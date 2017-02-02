Главное, Культура В ТЮЗе репетируют Пушкина СКОРО ПРЕМЬЕРА «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ» В Чувашском государственном театре юного зрителя имени М. Сеспеля идут репетиции нового спектакля – «Капитанская дочка» по одноименной повести Александра Пушкина. Премьеру романтической истории любви зритель сможет увидеть 9 и 15 февраля.

Александр Пушкин написал это произведение после долгого изучения темы крестьянских волнений (правление Екатерины II) и издания серьезного научного труда «История Пугачевского бунта». Повесть была завершена 19 октября 1836 года и за три месяца до гибели поэта опубликована в журнале «Современник».

В основе сценической постановки – история трогательной, верной любви юных, чистых, только еще вступающих в жизнь людей: Маши Мироновой, дочери отважного и сурового капитана, и «недоросля» Петруши Гринева. Бунт Пугачева, захлестнувший Российское государство, вскоре докатился до Белогорской крепости, где находились главные герои «Капитанской дочки». В жизни каждого человека бывают моменты, когда нужно сделать трудный выбор между честью и бесчестьем. «С честью пойдешь по жизни – умрешь. Против чести пойдешь – жив будешь». Именно перед таким выбором оказались обитатели военной крепости, в том числе Гринев, Швабрин и Маша. Как молодому человеку сохранить свою честь в сложнейших обстоятельствах? Как сберечь первую любовь? Как отличить предателя от друга? На эти вопросы попытаются ответить участники и создатели спектакля «Капитанская дочка».

Над постановкой работают автор инсценировки, режиссер-постановщик, сценограф Василий Пектеев и художник по костюмам Татьяна Батракова. В ролях Евгений Петров, Владимир Свинцов, Василий Павлов, Дмитрий Петров, Надежда Полячихина, Алина Зайцева и другие. Надежда АНДРЕЕВА

Метки: Культура, Театр.



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