МЧС знает, чем согреть водителей

На учебно­-методическом сборе в Доме правительства руководители экстренных служб республики подвели итоги деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за минувший год. Пленарное заседание прошло под руководством председателя Кабинета Министров Чувашии Ивана Моторина.

Спасатели рассмотрели вопросы, связанные с проведением мероприятий гражданской обороны, профилактикой техногенных пожаров и ЧС, обеспечением безопасности людей на водных объектах, а также определили основные направления работы в 2017 году.

На площади Республики в это время развернулась выставка специальной спасательной техники. Здесь можно было увидеть современные пожарные машины, автокраны, снегоходы и другую технику, недавно поступившую в распоряжение спасательных служб.

Сотрудники МЧС продемонстрировали также работу мобильного пункта обогрева, в котором водители в случае сильного мороза и метели могут согреться, получить горячее питание и подзарядить аккумуляторы.

Фото cap.ru

? На выставке спасатели представили не только технику, но и средства индивидуальной защиты и экипировки.