Газета стала настоящим другом

Геннадий ХРАМОВ, член Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края, президент Красноярской региональной Чувашской национально-культурной автономии:

– Для меня «Советская Чувашия» – газета газет. Мой отец получал ее по подписке. Даже и не вспомню, когда увидел ее в первый раз. Когда еще читать не умел, дорисовывал на фотографиях в газете то усы, то рога, то еще что-нибудь, за что, естественно, получал от старших подзатыльники. Было такое время, когда за это могли дать срок родителям. Помню еще, приходили мужики за старыми номерами газеты, чтобы завернуть «козью ножку», так как курили махорку-самосад. Но прежде чем сделать самокрутку, они ее читали и что-то обсуждали между собой.

Когда пошел в школу, по газете изучал русский язык, хотя, наверное, и не понимал, о чем речь в статьях. Познакомился ближе с «Советской Чувашией» во время учебы в Чебоксарах, правда, читал в основном спортивные новости, так как начал заниматься спортом и мне эта тема была интересна. Мы бегали по утрам в Лакреевском лесу и около остановки троллейбуса в киоске покупали свежий номер газеты за 2 копейки. Помню статьи о наших выдающихся спортсменах Ардалионе Игнатьеве, Владимире Воронкове. Пытался и сам писать в газету, но мои заметки, видимо, были так скучны и несовершенны, что они не печатались.

Потом более двадцати лет (уехал по направлению после учебы на работу в Сибирь) были редкие встречи с газетой во время пребывания на родине. В начале 90-х годов прошлого столетия подружился со старым другом по-настоящему, так как стал бывать чаще в Чувашии. Благодарен коллективу, руководству, что не поменяли название газеты и она по-прежнему наша «Советская Чувашия»! Читая новости, статьи в газете узнавал, что происходит, что намечается на родине, как живут земляки, чем дышат. В ней же узнавал о том, как живут чуваши за пределами республики. Бывая на съездах Чувашского национального конгресса, старался наладить связь с журналистами, чтобы обратили внимание на нас, чувашей, проживающих в регионах России.

С появлением Интернета «Советская Чувашия», можно сказать, стала настольной: просматриваю практически все номера, хотя меня больше интересуют материалы о культуре, национальных отношениях, консультации по социальным вопросам, молодежной политике, образованию, здравоохранению, экономике. Самая любимая тема – культура, самый любимый журналист – Елена Зайцева. Просто зачитываюсь и чувствую гордость за сородичей, которые, «не жалея живота своего», на общественных началах ведут деятельность по сохранению, умножению, развитию культуры, традиций, языка чувашского народа. То, что материалы освещаются на родине, является дополнительным стимулом и моральной поддержкой в этой нелегкой, но очень необходимой работе. Эти же материалы с удовольствием читают чуваши Красноярского края – на наших мероприятиях мы всегда размножаем и раздаем статьи о нас.