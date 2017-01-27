Главное «Храним историю, бережем традиции» Николай НИКОЛАЕВ, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования: – Как-то еду я в Москву, и вдруг выясняется, что сосед по купе – главный редактор «Советской Чувашии». Я, естественно, удивился: «Как это «Советской Чувашии», когда Советского Союза уже давно нет?» Выяснилось, что пока я учился в Москве, пропустил: газета, которую выписывали и читали мои родители, сохранилась и продолжает выходить.

И надо сказать, что мне это понравилось: храним историю, бережем традиции. Потом, когда вернулся в Чебоксары, я и сам стал ее читать постоянно. Мне очень нравится встречать молодых людей в футболках с логотипом газеты. Нравятся выпуски, в которых напечатаны материалы 30-40-летней давности. Очень впечатлил выпуск, посвященный первому полету нашего космонавта Андрияна Николаева.

Это интересно и познавательно, пахнет детством и вызывает гордость за Чувашию. Мне кажется, что такие статьи лучше всего рассказывают молодежи о жизни их родителей и дедов. Сейчас в газете материалы злободневные, вдумчивые, сбалансированные: без огульной критики, без желтизны. Думаю, очень важно иметь такое издание в республике.

Метки: Слово читателю, Юбилей «СЧ».



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