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12:51 24.01.2017
Чувашские самбисты привезли с первенства России пять медалей разного достоинства
12:10 24.01.2017
На обеспечение жильём молодых семей в Чувашию поступят из федерального бюджета средства в размере 133,1 млн рублей
11:48 24.01.2017
В Чувашии выявлен факт незаконной охоты
17:01 23.01.2017
В 2017 году капитальный ремонт запланирован в 22 больницах Чувашии
16:31 23.01.2017
Авиаперелеты в Турцию из г. Чебоксары возобновятся весной
16:24 20.01.2017
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Открытой тренировкой юных самбистов в Чебоксарах начал работу Всероссийский форум «Дни самбо в Приволжье»
13:39 20.01.2017
Дом Дружбы в Чебоксарах откроют на День народного единства
13:29 20.01.2017
В Чувашии откроется биатлонный комплекс
13:23 20.01.2017
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Чувашия – в лидерах экологического рейтинга страны
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С наукой на «ты»

Подведены итоги ежегодных республиканских конкурсов «Лучший молодой ученый Чувашской Республики» и «Аспирант года­-2016», проводимых Минобразования Чувашии и Советом молодых ученых и специалистов. В них приняли участие молодые педагоги в возрасте до 40 лет, добившиеся заметных успехов в научно-­исследовательской деятельности.
В конкурсе «Лучший молодой ученый Чувашской Республики» участвовали семь исследователей из пяти вузов республики. Победители были определены в двух номинациях.
«Лучшим молодым ученым в области естественных наук» стал Михаил Беликов, кандидат химических наук, доцент кафедры органической и фармацевтической химии Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.
Номинация «Лучший молодой ученый в области технических наук» присуждена Денису Федорову, кандидату технических наук, заведующему кафедрой транспортно­-технологических машин Чебоксарского филиала Московского политехнического университета.
Среди аспирантов лучшей в области естественных наук признана Вера Давыдова, аспирант кафедры органической и фармацевтической химии Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, в области гуманитарных наук – Мария Иванова, аспирант кафедры русского языка Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева.
Награждение победителей состоится в рамках празднования Дня российской науки, который отмечается 8 февраля.

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Метки: Главное, Новости, , .

25.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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