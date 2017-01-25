Главное, Новости С наукой на «ты» Подведены итоги ежегодных республиканских конкурсов «Лучший молодой ученый Чувашской Республики» и «Аспирант года­-2016», проводимых Минобразования Чувашии и Советом молодых ученых и специалистов. В них приняли участие молодые педагоги в возрасте до 40 лет, добившиеся заметных успехов в научно-­исследовательской деятельности.

В конкурсе «Лучший молодой ученый Чувашской Республики» участвовали семь исследователей из пяти вузов республики. Победители были определены в двух номинациях.

«Лучшим молодым ученым в области естественных наук» стал Михаил Беликов, кандидат химических наук, доцент кафедры органической и фармацевтической химии Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.

Номинация «Лучший молодой ученый в области технических наук» присуждена Денису Федорову, кандидату технических наук, заведующему кафедрой транспортно­-технологических машин Чебоксарского филиала Московского политехнического университета.

Среди аспирантов лучшей в области естественных наук признана Вера Давыдова, аспирант кафедры органической и фармацевтической химии Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, в области гуманитарных наук – Мария Иванова, аспирант кафедры русского языка Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева.

Награждение победителей состоится в рамках празднования Дня российской науки, который отмечается 8 февраля.

Метки: Новости, Конкурс, Образование.



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