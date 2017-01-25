Главное, Новости Имя для садика В первом полугодии 2017 года в Чувашии откроются четыре детских сада. Дошкольные учреждения распахнут свои двери в новых чебоксарских микрорайонах: Новом городе, Садовом, Радужном и Альгешево. На стройплощадках работы близятся к завершению, не хватает только одного — названия.

По сложившейся традиции последних нескольких лет названия для садиков придумывают сами горожане. Вот и на этот раз администрация города попросила чебоксарцев поучаствовать в опросе на своем сайте и предложить яркие и запоминающиеся названия для трех детских садов (у четвертого имя уже есть).

Опрос начался в конце прошлой недели и продлится в зависимости от активности участников примерно до середины февраля. По данным на 24 января, уже поступило 42 варианта «имен» для садиков.

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