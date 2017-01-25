ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
15:10 24.01.2017
Подписано соглашение о сотрудничестве между Чебоксарско-Чувашской епархией и Чувашской ГСХА
12:51 24.01.2017
Чувашские самбисты привезли с первенства России пять медалей разного достоинства
12:10 24.01.2017
На обеспечение жильём молодых семей в Чувашию поступят из федерального бюджета средства в размере 133,1 млн рублей
11:48 24.01.2017
В Чувашии выявлен факт незаконной охоты
17:01 23.01.2017
В 2017 году капитальный ремонт запланирован в 22 больницах Чувашии
16:31 23.01.2017
Авиаперелеты в Турцию из г. Чебоксары возобновятся весной
16:24 20.01.2017
 1
Открытой тренировкой юных самбистов в Чебоксарах начал работу Всероссийский форум «Дни самбо в Приволжье»
13:39 20.01.2017
Дом Дружбы в Чебоксарах откроют на День народного единства
13:29 20.01.2017
В Чувашии откроется биатлонный комплекс
13:23 20.01.2017
 1
Чувашия – в лидерах экологического рейтинга страны
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Новости, Право
Дверь в колонию с гарантией

Верховный Суд республики оставил без изменения приговор в отношении изготовителя дверей, обманувшего своих клиентов. Речь о 38­-летнем жителе Чебоксар, который в октябре минувшего года за крупное мошенничество был приговорен к двум годам и четырем месяцам реального лишения свободы, сообщает прокуратура республики.
Индивидуальный предприниматель специализировался на изготовлении входных и межкомнатных дверей. С июля 2015-­го по февраль прошлого года он под видом исполнения заказов получал от граждан деньги, заранее зная, что не сможет исполнить взятые на себя обязательства.
Всего «изготовитель» получил от 24 граждан более 700 тыс. рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению. Заказы по изготовлению дверей до настоящего времени не исполнены.
Получивший срок предприниматель вину не признал, обжаловал приговор в апелляционном порядке, указывая, что в будущем обязательно бы выполнил заказы и что в его действиях усматриваются не уголовные, а гражданско­-правовые отношения. Однако Верховный суд согласился с позицией прокуратуры республики о законности приговора и оставил жалобу стороны защиты без удовлетворения. Кстати, приговором с виновного взыскан причиненный гражданам материальный ущерб.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Новости, Право, .

25.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 77 queries in 0,467 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев