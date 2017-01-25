Дверь в колонию с гарантией

Верховный Суд республики оставил без изменения приговор в отношении изготовителя дверей, обманувшего своих клиентов. Речь о 38­-летнем жителе Чебоксар, который в октябре минувшего года за крупное мошенничество был приговорен к двум годам и четырем месяцам реального лишения свободы, сообщает прокуратура республики.

Индивидуальный предприниматель специализировался на изготовлении входных и межкомнатных дверей. С июля 2015-­го по февраль прошлого года он под видом исполнения заказов получал от граждан деньги, заранее зная, что не сможет исполнить взятые на себя обязательства.

Всего «изготовитель» получил от 24 граждан более 700 тыс. рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению. Заказы по изготовлению дверей до настоящего времени не исполнены.

Получивший срок предприниматель вину не признал, обжаловал приговор в апелляционном порядке, указывая, что в будущем обязательно бы выполнил заказы и что в его действиях усматриваются не уголовные, а гражданско­-правовые отношения. Однако Верховный суд согласился с позицией прокуратуры республики о законности приговора и оставил жалобу стороны защиты без удовлетворения. Кстати, приговором с виновного взыскан причиненный гражданам материальный ущерб.