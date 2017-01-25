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15:10 24.01.2017
Подписано соглашение о сотрудничестве между Чебоксарско-Чувашской епархией и Чувашской ГСХА
12:51 24.01.2017
Чувашские самбисты привезли с первенства России пять медалей разного достоинства
12:10 24.01.2017
На обеспечение жильём молодых семей в Чувашию поступят из федерального бюджета средства в размере 133,1 млн рублей
11:48 24.01.2017
В Чувашии выявлен факт незаконной охоты
17:01 23.01.2017
В 2017 году капитальный ремонт запланирован в 22 больницах Чувашии
16:31 23.01.2017
Авиаперелеты в Турцию из г. Чебоксары возобновятся весной
16:24 20.01.2017
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Открытой тренировкой юных самбистов в Чебоксарах начал работу Всероссийский форум «Дни самбо в Приволжье»
13:39 20.01.2017
Дом Дружбы в Чебоксарах откроют на День народного единства
13:29 20.01.2017
В Чувашии откроется биатлонный комплекс
13:23 20.01.2017
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Чувашия – в лидерах экологического рейтинга страны
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Готовим кадры со школы

Леонид ЧЕРКЕСОВ, депутат Госдумы РФ:
– В своем Послании Глава Чувашии последовательно поставил задачи для всех ступеней образования, начиная от дошкольного и школьного до среднего специального и высшего. И перемены к лучшему в образовательной сфере должны привести к тому, чтобы люди, получившие профессию, работали и хорошо зарабатывали. Поэтому, как подчеркнул в Послании Михаил Игнатьев, одно из главных требований сегодняшнего дня – продолжать создавать новые высокооплачиваемые рабочие места. Нам предстоит последовательно развивать это направление, тем более что работа ведется не первый день, и определенные результаты уже есть.
***

Вера ВАВИЛОВА, директор гимназии № 6, г. Новочебоксарск:
– Познакомившись с Посланием Главы Чувашии Михаила Игнатьева Госсовету республики, педагоги нашей гимназии с удовлетворением отметили, что задачи, поставленные перед образованием на 2017 год, близки нашему образовательному учреждению. В Год Матери и Отца мы совместно с родителями (законными представителями) гимназистов продолжим реализацию нашего проекта «Классные родители отличных детей», уделив особое внимание духовным и нравственным отношениям в семье. Также учителя отметили, что денежные поощрения, учрежденные Главой Чувашии за подготовку победителей и призеров заключительного этапа предметных олимпиад, за вхождение в ТОП­500 лучших школ России, очень мотивируют педагогов на еще более качественную работу не только с «олимпиадно» одаренными детьми, но и со всеми учениками.
***

Андрей АЛЕКСАНДРОВ, депутат Госсовета Чувашии, ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова:
– В Послании Главы Чувашии особое внимание уделяется качественному образованию – одному из базовых условий прогрессивного развития общества: «Экономике нужны высококвалифицированные кадры для внедрения передовых технологий». В качестве примера по созданию современной системы непрерывного инженерно-­технического образования детей и молодежи в Послании приводится инжиниринговый центр, созданный на базе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.
Также в этих целях при финансовой поддержке Кабинета Министров Чувашии в ЧГУ создан Центр молодежного инновационного творчества, где студенты и школьники могут реализовать свои проекты. На базе университета и на производственных площадках ведущих предприятий и организаций республики проводятся лабораторные и практические занятия для школьников.
На наш взгляд, университет способен и должен стать разработчиком и участником реализации многих инновационных программ регионального развития.

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Метки: Главное, .

25.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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