Судьбу редактора решил ЦК КПСС

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАРТАШОВ (1906–1997)

В журналистику Сергей Карташов пришел, имея большую жизненную школу. Родился он в октябре 1906 года в селе Карамышево Покровской волости Чебоксарского уезда (сейчас Козловский район) в многодетной крестьянской семье. Рос любознательным мальчиком. Уже во втором классе Карамышевской шестилетней школы в заметках «Червяк и муравьи», «Драка», «Скворец» рассказал о своих наблюдениях за птицами и животными. А после окончания школы в 1920 году его приняли в Покровский вол-исполком переписчиком. Затем он работал председателем сельскохозяйственного кредитного товарищества, инспектором Чувашсельхозбанка, заведующим орготделом Чувашсеменоводсоюза, председателем райколхозсоюза. И везде проявлял инициативу, самостоятельность, творческий подход к делу.

Первые шаги на ниве журналистики Сергей Васильевич сделал в 1932 году, когда начал работать заведующим агитмассовым отделом Цивильского райкома ВКП(б) и одновременно редактировать районную газету. В том же году он стал редактором козловской районной газеты «По Ленинскому пути». А в 1933 году Карташов поступает учиться в Ленинградский институт журналистики имени Воровского. Окончил он его два года спустя и за отличную учебу в институте был премирован патефоном.

С июля 1938 года Сергей Васильевич – заместитель редактора газеты «Красная Чувашия». Потом год работал корреспондентом ТАСС по Чувашской АССР. В 1941 году возвратился в «Красную Чувашию». Несколько лет был заместителем редактора, а затем и редактором газеты. Однако в 1954 году Сергей Васильевич ушел из газеты, что называется, «под фанфары». А дело было так. В те времена одним из важнейших показателей деятельности газеты была работа с письмами читателей, сиречь трудящихся. И вот надо же было такому случиться, что в том злополучном году в редакции потерялось одно из таких писем. Это сегодня такое недоразумение показалось бы мелочью, а тогда сигнал обиженного читателя в ЦК КПСС вызвал вселенский переполох. В высшем партийном органе на подобное «преступление» отреагировали мгновенно и сурово. Было принято специальное постановление ЦК о недостатках в работе с письмами трудящихся в редакции газеты «Советская Чувашия». Крайним оказался редактор, которого и лишили его поста.

Однако для Сергея Васильевича жизнь на этом не остановилась. Он даже сохранил присущее ему чувство юмора. Многим, кто знал этого доброго, удивительно порядочного человека, запомнились его тонкие, острые, но не обидные шутки. Вспоминаю один разговор с ним. Работали мы ответственными секретарями – я в «Советской Чувашии», а он в «Блокноте агитатора». Как-то приносит информацию об очередном номере журнала. Вместе посмотрели корреспонденцию, поговорили о житье-бытье. Сергей Васильевич и спрашивает:

– Володя, какая у тебя зарплата?

Называю сумму.

– Значит, ты на двадцать рублей больший начальник, чем я, – делает он умозаключение.

А еще был случай с бывшим редактором газеты «Коммунизм ялаве» Демьяном Семеновым. Как рассказывал Демьян Филиппович, идут они как-то по гололеду. Сергей Васильевич предлагает:

– Демьян, иди за мной.

– Это еще почему?

– А из меня песок сыплется, тебе не скользко будет…

После ухода из «Советской Чувашии» Карташов работал корреспондентом газеты «Лесная промышленность», заведующим сектором агитации, заместителем заведующего отделом обкома КПСС, ответственным секретарем «Блокнота агитатора».

Сергей Васильевич принимал активное участие и в общественной жизни коллективов, где он работал, города и республики. Был депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, входил в состав оргкомитета по созданию Чувашского отделения Союза журналистов СССР, потом неоднократно избирался членом правления Союза журналистов Чувашии, избирался также депутатом Чебоксарского городского Совета.

Многолетний труд и общественная работа Сергея Васильевича Карташова отмечены орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», многочисленными медалями и Почетными грамотами.

Подготовил Владимир ЖЕБИТ