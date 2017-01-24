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Авария на водоводе

Без воды в домах остались жители Канаша на выходные. Как объяснили специалисты «Водоканала», напор в городских трубах понизился около семи часов утра в пятницу, 20 января. Причина тому – авария на водоводе «Бахтиарово — Канаш». Канашцы звонили в ЕДДС и жаловались, что вода из-под крана течет еле-еле. Особенно страдали жильцы квартир на верхних этажах, до которых вода совсем не доходила. Многие, чтобы обеспечить себя, начали забирать воду из системы отопления.
Поэтому администрация города обратилась к жителям с просьбой «максимально ограничить потребление воды». По официальным сообщениям, было введено «ограничение использования воды для промышленных нужд, прекращена подача воды в бассейн ФОК «Локомотив» и городские бани». Чтобы и люди, и трубы не замерзли, в котельные круглые сутки подвозили воду для подпитки систем теплоснабжения. Тогда же, по официальной информации, ЕДДС и отдел специальных программ города организовали подвоз питьевой воды в различные районы.
Из-за снежных завалов аварийным бригадам оказалось непросто найти место, где произошла авария. Два трактора расчищали путь, а чтобы устранить прорыв трубы, понадобились двадцать человек и семь единиц спецтехники. Закончить работы на месте аварии удалось около 4 часов утра в воскресенье, 22 января. По данным городской администрации, водоснабжение Канаша должно было возобновиться в рабочем режиме около полудня воскресенья. Однако если судить по записям на городском интернет-форуме, то и к полудню понедельника не во все дома начала поступать вода, которую можно использовать. Горожане жалуются, что «из кранов текут тонкие ржавые струйки». По словам канашцев, аварии в городской системе водоснабжения, к сожалению, привычное дело. «СЧ» следит за развитием событий.

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Метки: Главное, Новости, , .

24.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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