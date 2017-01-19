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Большая семья, Главное
О проживающих за пределами республики чувашах рассказывают телеканалы

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ НАРОДОВ…

В воскресенье, 15 января, телеканал «Россия – Культура» показал документально-публицистический фильм о татарстанских чувашах. В гостях у ведущего программы «Россия, любовь моя» Пьера Кристиана Броше побывал писатель и журналист, председатель Союза чувашских писателей Татарстана Николай Сорокин. Он рассказал об особенностях национального костюма, традиционных праздниках, обычаях и других интересных деталях быта соплеменников, живущих на территории соседней республики.
Разговор в студии сопровождался демонстрацией видеосюжетов, которые съемочная группа привезла из экспедиции в Татарстан. Основными героями этих сюжетов оказались чуваши Аксубаевского района. Что, видимо, совсем не случайно – чуваши составляют заметную часть его населения. По данным сайта администрации, в районе проживают 33,8 тыс. человек, из них 44,3 проц. – чуваши, 38,5 проц. – татары, 16,6 проц. – русские.
Кстати, этот фильм – не единственный, рассказывающий о чувашах, проживающих в других регионах России. Так, в 2015 году республиканскими авторами – доктором культурологии Владимиром Васильевым и телережиссером Зоей Яковлевой – был создан научно-документальный фильм «Чуваши с сибирским характером». Герои картины – наши соплеменники, в разное время переселившиеся в Тюменскую область.
Интересный фильм о сибирских чувашах снял и тележурналист ВГТРК «Красноярск» Сергей Герасимов. Его картина «Знакомьтесь: чуваши» повествует о деревне Казанка, что находится в Казачинском районе края. Знакомя зрителей с историей чувашского селения, автор рассказывает об истории народа, проникновенно размышляет о его судьбе. Фильм вышел на экраны телеканала «Россия 1 –Красноярск» в сентябре 2016 года, его также можно посмотреть во всемирной сети.

? Все, кто интересуется историей чувашского народа, эту передачу могут посмотреть во всемирной сети, называется она «О чем поведал чувашский хушпу».

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Метки: Большая семья, Главное, , .

19.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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