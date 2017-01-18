Главное От четвертой полосы до первой Петр КРАСНОВ, депутат Госсовета Чувашии, директор Чувашского государственного института гуманитарных наук: – Полюбил читать «Советскую Чувашию» еще в студенческие годы. Правда, в молодости больше думаешь о простых буднях, развлечениях, поэтому газету начинал читать, как правило, с четвертой страницы, где печатались спортивные новости, афиша кинотеатров, всегда находил здесь что-то интересное для чтива. Потом только переходил на третью, вторую полосы и последней читал первую страницу.

Сейчас все наоборот. Ввиду занимаемой должности, возраста и опыта, конечно, начинаю читать «Советскую Чувашию» с первых страниц. Здесь все самое важное, актуальное о жизни республики. Стараюсь отслеживать все новости. И меня радует, что, несмотря на сложные экономические условия, газета не сдает своих позиций и по-прежнему остается главной республиканской газетой на русском языке. Здесь сохраняются старые добрые традиции и в то же время внедряются новые формы и идеи.

Радует, что есть замечательная преемственность поколений журналистских кадров: бок о бок с теми, кто пришел работать в газету в советскую эпоху, трудится молодежь, появляются новые авторы. А в преддверии юбилея публикуются странички из прошлого самой газеты, вспоминается множество любопытных фактов. И я уверен, что журналисты «Советской Чувашии» впишут в летопись республики еще много больших и важных событий.

Метки: Юбилей «СЧ».



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