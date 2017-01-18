ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
15:53 17.01.2017
Лана Прусакова одержала третью подряд победу на этапах Кубка России по фристайлу
12:57 16.01.2017
Всероссийский День снега в Чувашии отметили массовым спортивным праздником
12:26 16.01.2017
В Батыревском районе открылась новая освещённая лыжная трасса
11:55 16.01.2017
В Новочебоксарске завершился Кубок Главы Чувашии по лёгкой атлетике
15:38 14.01.2017
В Чувашии отпраздновали День печати
15:35 14.01.2017
На выставке ко Дню печати были представлены лучшие книжные новинки и раритетная почтовая продукция
15:33 14.01.2017
Михаил Игнатьев поздравил работников медиаиндустрии с профессиональными праздниками
12:34 13.01.2017
В Чебоксарском районе полицейские задержали дачного вора на месте преступления
23:35 12.01.2017
Специалисты информационных технологий рассказали Главе Чувашии о своих проблемах и заручились поддержкой руководства республики
14:22 12.01.2017
В новогоднюю ночь абоненты «МегаФона» Чувашии наговорили поздравлений на 7 лет
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное
Статьи «СЧ» обсуждали в семейном кругу

Галина ГАЛОЧКИНА, главный редактор газеты «За мир» АО «ЧПО имени В.И. Чапаева»:

– Мой отец отвечал за подписку на работе, и с самого раннего детства я дружила с газетами: с «Пионерской правдой», позже – с «Молодым коммунистом» и «Советской Чувашией». Мне были интересны не только свежие новости, но и судьбы людей, которым в газетах также отводится место, причем эти судьбы невымышленные, это факты.
А когда я вышла замуж, то попала в семью, где было два журналиста Галочкиных – Павел и Юрий, плюс их отец – профессиональный филолог. Тут уж без «Советской Чувашии» никак не могли обойтись. Газета читалась, обсуждалась, причем у каждого были свои пристрастия, свои знакомые, свои любимцы-авторы. В узком семейном кругу активно обсуждались, в частности, статьи К. Филина, Н. Скока, В. Жебита, А. Паланова, Н. Пейкова, В. Арсюхина. Галочкины и сами активно сотрудничали с «Советской Чувашией».
Каждое утро, когда мы выходили из дома, Юра подходил к газетному киоску и, протягивая деньги, всегда говорил: «Жэньминь жибао» (самая влиятельная газета в Китае, название которой переводится как «народная ежедневная газета»). И киоскерша неизменно протягивала ему «Советскую Чувашию» – нашу действительно народную газету.
Позже, когда я уже выписывала газету, однажды обнаружила, что из моего почтового ящика с замочком кто-то регулярно ее вытаскивает. Решила проследить, кто это любит «Чувашку» больше, чем я. Однажды застукала на месте преступления худенького мальчишку, который, запустив свои тонкие пальчики в верхнюю прорезь ящика, довольно ловко извлек газету. Юнец раскололся быстро, объяснив, что его дедушка, прикованный к постели, жить не может без свежих новостей о родной Чувашии и каждый день посылает внука купить ему газету. А малой решил, что денежки можно сэкономить и даже на мороженое накопить, если газетку просто «тибрить» из чужого ящика. На вопрос, почему он вытаскивал газету только из моего ящика, мальчишка ответил, что в другие ящики у него пальцы не пролезают.
Я и сейчас с нетерпением жду свежий номер, откладываю все дела и обязательно просматриваю газету от и до. «Советская Чувашия» по-прежнему продолжает оставаться очагом культуры, сохранения традиций, летописью событий. Мне импонирует, что в последние годы газета регулярно поднимает тему защиты бездомных животных, дает материалы о защите растительного и животного мира, экологического благополучия Чувашии.
Желаю коллегам по цеху творческого вдохновения, профессионального роста, неравнодушия к судьбам героев публикаций, малой родины и Отечества, ответственности за каждое печатное слово.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, .

18.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 74 queries in 0,837 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев