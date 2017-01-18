Главное Статьи «СЧ» обсуждали в семейном кругу Галина ГАЛОЧКИНА, главный редактор газеты «За мир» АО «ЧПО имени В.И. Чапаева»: – Мой отец отвечал за подписку на работе, и с самого раннего детства я дружила с газетами: с «Пионерской правдой», позже – с «Молодым коммунистом» и «Советской Чувашией». Мне были интересны не только свежие новости, но и судьбы людей, которым в газетах также отводится место, причем эти судьбы невымышленные, это факты.

А когда я вышла замуж, то попала в семью, где было два журналиста Галочкиных – Павел и Юрий, плюс их отец – профессиональный филолог. Тут уж без «Советской Чувашии» никак не могли обойтись. Газета читалась, обсуждалась, причем у каждого были свои пристрастия, свои знакомые, свои любимцы-авторы. В узком семейном кругу активно обсуждались, в частности, статьи К. Филина, Н. Скока, В. Жебита, А. Паланова, Н. Пейкова, В. Арсюхина. Галочкины и сами активно сотрудничали с «Советской Чувашией».

Каждое утро, когда мы выходили из дома, Юра подходил к газетному киоску и, протягивая деньги, всегда говорил: «Жэньминь жибао» (самая влиятельная газета в Китае, название которой переводится как «народная ежедневная газета»). И киоскерша неизменно протягивала ему «Советскую Чувашию» – нашу действительно народную газету.

Позже, когда я уже выписывала газету, однажды обнаружила, что из моего почтового ящика с замочком кто-то регулярно ее вытаскивает. Решила проследить, кто это любит «Чувашку» больше, чем я. Однажды застукала на месте преступления худенького мальчишку, который, запустив свои тонкие пальчики в верхнюю прорезь ящика, довольно ловко извлек газету. Юнец раскололся быстро, объяснив, что его дедушка, прикованный к постели, жить не может без свежих новостей о родной Чувашии и каждый день посылает внука купить ему газету. А малой решил, что денежки можно сэкономить и даже на мороженое накопить, если газетку просто «тибрить» из чужого ящика. На вопрос, почему он вытаскивал газету только из моего ящика, мальчишка ответил, что в другие ящики у него пальцы не пролезают.

Я и сейчас с нетерпением жду свежий номер, откладываю все дела и обязательно просматриваю газету от и до. «Советская Чувашия» по-прежнему продолжает оставаться очагом культуры, сохранения традиций, летописью событий. Мне импонирует, что в последние годы газета регулярно поднимает тему защиты бездомных животных, дает материалы о защите растительного и животного мира, экологического благополучия Чувашии.

Желаю коллегам по цеху творческого вдохновения, профессионального роста, неравнодушия к судьбам героев публикаций, малой родины и Отечества, ответственности за каждое печатное слово.

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