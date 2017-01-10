Новый год начинается с побед

В начале января в Санкт-Петербурге проходил Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Накануне Рождества». В нем приняли участие творческие коллективы из Хабаровска, Читы, Челябинска, Воронежа, Калуги, Самары и многих других городов России. Столицу Чувашии в Северной столице представлял коллектив Дворца культуры «Салют», ансамбль народного танца «Волжские узоры» под руководством заслуженного артиста Чувашской Республики Андрея Алимова.
Чувашские артисты привезли в Санкт-Петербург хореографическую композицию с танцами народов Поволжья: чувашским, марийским, русским и татарским. В результате коллектив стал лауреатом II степени в номинации «Хореографическое творчество. Народный танец», а балетмейстеры Андрей и Ольга Алимовы отмечены Благодарственными письмами «за большой вклад в развитие творческого потенциала детей и помощь в сохранении культурного наследия страны».
Судейская коллегия в составе Александра Скородумова, Михаила Лужинского, актрисы театра и кино Ольги Карленко отметила яркие национальные костюмы и высокий уровень исполнения чебоксарского коллектива.
Кроме того, участников «Волжских узоров» ждала насыщенная культурная программа с посещением Большого Московского Государственного цирка, Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербургского дельфинария, музея «Гранд-макет» и Воскресенского Новодевичьего женского монастыря.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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