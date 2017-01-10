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Главное, Культура
Иосиф ДМИТРИЕВ: Театр будто собрался в один кулак

Канун нового 2017 года стал самым счастливым временем для Чувашского театра юного зрителя. Одному из старейших театров республики, никогда не имевшему собственного дома, было официально передано здание бывшего кинотеатра «Сеспель». Театр еще полностью не переехал в строение 70-х годов, где требуется серьезная реконструкция, но спектакли там уже идут. И портрет Михаила Сеспеля украшает фронтон здания. О настроении коллектива после театральных «елок» и планах на будущее рассказал главный режиссер театра Иосиф Дмитриев.
– Иосиф Александрович, как устроились на новом месте?
– Мы еще не устроились. Еще нужен ремонт в двух залах. В Малом зале ремонт пока отложили. Но собираемся раз в неделю играть здесь спектакли. К нам уже приходят жители Чебоксар, они очень довольны, что здесь будет театр для детей и подростков.
– Деньги в бюджете пока не заложены ни на ремонт, ни, тем более, на реконструкцию.
– Пока театр все делает на собственные средства. Сейчас – косметический ремонт.
– Здание – это прекрасно. Но нет главного – сцены.
– Конечно, будем строить сцену. Надо найти специалистов. Начать хотя бы с Малого зала, и до сентября это главное сделать.
– А на чем вы играете сейчас?
– То, на чем мы сейчас играем, можно назвать выездным вариантом, то есть тем, к чему мы уже давно привыкли. Мы построили возвышение из старых репетиционных станков. Чтобы дети могли видеть актеров. И надо сказать, что новогодние спектакли мы отработали удачно как никогда. Это я даже не как главный режиссер говорю, а просто как человек, который этому очень рад. Играли по 3-4 спектакля в день, и никто не подвел. Театр будто сразу собрался в один кулак. Так вдохновило всех обретение собственного дома.
– И теперь появились большие планы?
– Мы планируем, что в нашем репертуаре появится больше спектаклей для подростков. И не «чернушных», а просто об их проблемах, внутреннем мире. Надо обязательно познакомиться с преподавателями ближних школ, с детьми этого района, сделать на эту тему что-то настоящее, а не сугубо нравоучительное. К тому же, так как я работаю постоянно с чувашской темой, хочу поставить сказку о булгарском прошлом чувашского народа. В портфеле есть чувашская пьеса башкирского автора и пьесы современных русских драматургов для подростков. Хотим ставить спектакли по классическим произведениям школьной программы. В работе пушкинская «Капитанская дочка», есть надежда, что Наталья Шамбулина поставит «Маленького принца» Экзюпери.

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Метки: Главное, Культура, .

12.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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