Театр обрел свой дом

НО КИНО ЗДЕСЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ СОБИРАЮТСЯ КРУТИТЬ

Похоже, десятилетия скитаний Чувашского государственного театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля по разным адресам столицы Чувашии, наконец, закончились. Новым домом для него стал бывший кинотеатр-тезка – «Сеспель».

Регулярно меняя свое местопребывание (так уж складывались обстоятельства) и практически постоянно деля с кем-то очередную штаб-квартиру, артисты ТЮЗа последние пару десятилетий выступали на большой сцене ДК тракторостроителей. «Я 45 лет служу в театре, и все это время ставился вопрос о стационарном помещении для него. Мы постоянно просили, доказывали, надеялись, ждали положительного решения вопроса», – рассказал корреспонденту «СЧ» один из ведущих актеров коллектива, заслуженный артист России Василий Павлов.

«Когда стало известно, что «Сеспель» вот-вот передадут театру, мы пришли сюда и ужаснулись той горе мусора, что предстояло убрать. Практически без выходных сами прибирались здесь, чистили, штукатурили и красили стены. А сейчас морально готовы стоять у входа и встречать будущих зрителей», – поведали народные и заслуженные артистки Чувашии Лидия Красова, Светлана Савельева, Раиса Полякова.

На днях в фойе кинотеатра состоялась пресс-конференция с участием республиканского министра культуры Константина Яковлева. «Когда еще вступал в должность, я общался с коллективом ТЮЗа. Тогда люди высказывали сомнения в том, что у них когда-нибудь появится свой артистический дом. Но я сказал себе, что это надо сделать», – сообщил журналистам Константин Геннадиевич.

Впрочем, перепрофилирование учреждения культуры потребует еще немало сил и средств. Необходимо, в частности, возвести пристрой для технического и обслуживающего персонала модернизирующегося театра, хранения солидного арсенала декораций и театральных костюмов, создания гримерок для артистов, произвести монтаж светозвуковой системы сцены. Кстати, имеющиеся «сеспелевские» киноустановки министр культуры попросил директора ТЮЗа Елену Николаеву совсем не убирать. Оставить «под кино», например, малый зал, а в большом зале устраивать свои спектакли. Вкупе с планами развернуть при «Сеспеле» еще и детское кафе, это поможет театру более гибко выстраивать свою творческую, а также финансовую политику.

– Сейчас в «Сеспеле» продолжатся ремонтные работы, а в сентябре будущего года планируем полностью переехать сюда и открыть свой очередной театральный сезон. Пока же по выходным будем проводить в малом зале детские утренники, – сказала Елена Николаева. Ее поддержал главный режиссер коллектива Иосиф Дмитриев, он очень надеется, что достаточно скоро обновленный ТЮЗ превратится в настоящий современный культурный центр, как для детей, так и для взрослых.

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? Немало времени потребовалось только на то, чтобы отмыть в «Сеспеле» оконные витражи.