Символ стойкости ленинградцев: как животные из зоосада спасали души людей

Удивительно светлая история со счастливым финалом получилась у создателей фильма «Красавица», хотя вообще-то это кино о блокаде Ленинграда. Ужасы войны они показали через судьбу любимицы всего города — бегемотихи по кличке Красавица, реального исторического персонажа.

Режиссер — Антон Богданов,

продолжительность —103 минуты,

места съемок —Санкт-Петербург, Новосибирск

Зима 1941-1942 годов. Фашисты постоянно бомбят город. В Ленинграде уже нет электричества, насосы остановились, и не работает водопровод. Встал городской транспорт. Кольцо блокады замкнулось, снабжения по «дороге жизни» не хватает. Горожане съели всех собак, кошек и голубей, а работники Ленинградского зоосада пытаются спасти от голодной смерти животных.

«Этим бегемотом можно роту солдат год откармливать», — безапелляционно заявляет старшина Николай Светлов (Слава Копейкин). Из-за сильной контузии его не отправили обратно на фронт, а поручили охранять животных. Всю историю мы видим его глазами. Жизнь сталкивает Светлова с людьми невероятной силы духа и такой же невероятной доброты. Зоотехник Анна в исполнении Стаси Милославской еще летом могла бы уехать в эвакуацию вместе с родными, но осталась со своими питомцами. Евдокия Дашина (тоже существовавшая в реальности, как и ее подопечная Красавица) выросла рядом с бегемотихой. Та появилась в зоосаду в 1911 году, и за ней ухаживал еще отец Евдокии Ивановны. Бассейн с теплой водой и водными растениями — непозволительная роскошь блокадной зимой, и — это тоже исторический факт: Дашина каждый день привозила на санках по 400 литров невской воды из проруби, грела на печке и, смешав с касторовым маслом, обтирала Красавицу, чтобы ее кожа не покрылась кровоточащими трещинами.

Крутые повороты сюжета

Животные в фильме стали такими же полноценными персонажами, как и люди. Мяса нет, а от вегетарианской пищи звери отказываются, даже не подходят к кормушкам, и накормить их огромная проблема. Чтобы в желудках зверей появилось ощущение сытости, Дашина распаривает опилки. Хитрость, когда Светлов додумался набить травой и опилками старые шкурки кроликов и смазать их рыбьим жиром — тоже имела место в реальности. Тиграм запах рыбьего жира понравился, они охотились на пушистые комочки и, конечно, съедали свою добычу. В общем, превратились в хищных вегетарианцев.

Уже одних этих трудностей вкупе с бомбежками хватило бы, чтобы сделать трогательное кино о человеческой доброте и милосердии, о том, как животные помогли людям остаться людьми, но режиссер вводит в фильм несколько крутых поворотов. Сначала появляются чекисты с приказом уничтожить хищников. Приказ оправданный: если во время очередной воздушной атаки вольеры будут разрушены и изголодавшиеся животные окажутся на свободе, то неизвестно, сколько ленинградцев могут стать их добычей. Но если старший лейтенант НКВД, приехавший исполнять приказ, оказывается человеком с сердцем, то у бандитов, спекулирующих продуктами, кроме звериной жестокости ничего не осталось. Дрессированные животные для них просто мясо. И события фильма закручивают нас в такой водоворот, в котором чем дальше, тем страшнее. Фразу, озвученную одним из героев, что самый страшный хищник на земле — человек, сюжет будет подтверждать снова и снова.

«Это для животных!» — кричит Аня, подходя к проруби, и очередь расступается перед ней. «На кого дети пойдут после войны смотреть, если мы зоосаду лампочкой не поможем?» — рассуждает одноклассник Ани, зенитчик Рыков. Самое удивительное, что зоосад открылся для посещения не после Победы, а уже в июле 1942-го. Осталось всего 162 питомца, но этим же летом его посетили 7400 человек. Многие дети увидели животных только здесь, других в городе просто не осталось. И это событие стало очередным доказательством, что Ленинград не сдается.

Можно вспомнить и подвиг 13 ученых Института растениеводства имени Вавилова, которые на протяжении всей блокады хранили огромный фонд сортовых семян зерновых культур, картофеля и овощей. Голодали, но не взяли ни зернышка и ни клубня. И самое главное — не подпустили никаких расхитителей. Благодаря этому фонду после войны в СССР восстанавливали сельское хозяйство.

«Врачи лечат людей, а ветеринары — человечество»

Ни усталость, ни мороз, ни вечное чувство голода, ни боль потерь не смогли сломить людей. Создатели вводят в фильм и религиозный мотив. Сцена с Дашиной в разрушенной церкви короткая, но рвущая душу: когда ты не можешь добиться справедливости и милосердия на земле, остается уповать лишь на милость Божью. Причем просит Евдокия Ивановна не за себя, а за животных, и в тот момент, когда понимает, что у чекистов нет причин не исполнить приказ, и она на это повлиять не может.

Без людей животные бы не выжили, но и питомцы помогали своим хозяевам каждый день преодолевать страх и усталость, наполняя жизнь смыслом. А тех, кто живет ради других, как известно, ни пули, ни снаряды не берут. «Вас завтра могут убить», — говорит старший лейтенант НКВД Дашиной, а она ему и верит, и не верит. Если убьют, то без ее заботы заболеет и умрет Красавица, а этого просто нельзя допустить. Евдокия Ивановна не может сказать, у нее больше нет сил, и не пойти за водой на Неву. К концу блокады, когда зоосад был постоянно открыт для посещения, воду бегемоту носили уже чуть ли не всем городом.

Еще один светлый человек — ветеринар Мартын Иванович в исполнении Виктора Сухорукова. «Врачи лечат людей, а ветеринары — человечество», — цитирует он профессора Павлова. И это держит его на плаву. Рассказывая о съемках «Красавицы», актер удивлялся, как в его длинной фильмографии вообще случилась такая роль, где он кормил из соски обезьянок и держал на руках тигренка.

16 марта Сухоруков приедет в Чебоксары с моноспектаклем «Счастливые дни» о своем творческом пути и, возможно, поделится некоторыми историями со съемок и этой картины.

Медали «За оборону Ленинграда» были удостоены 16 работников зоосада. В фильме показали только троих, не считая приквартированных к ним военных, но все они полны оптимизма. Хотя мы-то уже знаем: это только первая блокадная зима.

«Они такие же ленинградцы, как и мы», — скажет о животных Светлов Виктору, герою Ивана Добронравова, бывшему танкисту, которого комиссовали и назначили заведовать складом. Светлов рвется на фронт, свое назначение в зоосад воспринимает как насмешку военкома, как временное недоразумение, не понимая, что его персональная линия фронта проходит теперь именно здесь. Его трансформация случится довольно быстро, но это можно объяснить не только сжатым экранным временем — рядом с животными в нем проснутся лучшие человеческие качества. Они и так в нем были, просто притупились на фронте, где все просто и понятно: вот товарищи, вот враги. Здесь же распознать врага и уничтожить его оказалось делом морально трудным.

Для ускорения трансформации Светлова Красавица начинает с ним разговаривать. По сюжету это списывают на контузию старшины — другие же ее голоса не слышат. И благодаря такому сюжетному ходу она становится одним из главных героев. Возможно, это отголосок первоначального сценария — более сказочного, более детского, где бегемотиха представлялась фантазийной африканской принцессой. Конечно, зрители не должны замечать работу осветителей, но именно свет теплой желтой гаммы создает уют в вольерах зоосада и холодной, синей, подчеркивает враждебность обледеневшего темного города. Здесь не показывают, что на улицах лежат незахороненные трупы, но и без них понятна суровая правда жизни в кольце блокады.

Это кино не просто можно, но и, наверное, нужно смотреть с детьми. Тем более, среди героев есть дети: оставшаяся сиротой племянница Светлова Зоя и юннат Вадим. Ты выходишь из зала не раздавленный увиденным, даже если слезы стоят в глазах, а наоборот, с каким-то светом в душе. И, конечно, с преклонением перед мужеством и стойкостью ленинградцев. А еще с уверенностью, что в любых обстоятельствах жизнь все равно восторжествует над смертью.