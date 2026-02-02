Фундаментом развития остается АПК

В республике продолжается подведение итогов социально-экономического развития муниципалитетов за 2025 год и определение предстоящих задач. Вслед за Ибресинским округом прошло совещание в Комсомольском округе. Рабочую встречу провел премьер-министр Сергей Артамонов.

По оценке Главы Чувашии Олега Николаева, муниципалитет всегда славился мощной командой, и сегодня важно не сбавлять темп. Ресурсы и потенциал есть — нужно действовать решительнее. Важно ускорять стройки, активнее привлекать инвесторов и пользоваться мерами господдержки.

Глава округа Николай Раськин представил доклад о стабильном росте экономики. В 2025 году доходы бюджета превысили 1,15 млрд рублей, при этом налоговые поступления увеличились почти в полтора раза. Фундаментом развития остается агропромышленный комплекс. Благодаря государственной поддержке в размере 190 млн рублей 33 предприятия смогли обновить мощности и расширить производство, еще 11 получили льготные кредиты. Муниципалитет уверенно занимает 8-е место в Чувашии по темпам роста сельхозпроизводства, объединяя 74 фермерских хозяйства, 12 кооперативов и более 9 тыс. частных подворий.

Экономический потенциал подкрепляют государственные инвестиции: в прошлом году реализовано семь проектов на 123 млн рублей, благодаря чему в округе построили два и модернизировали пять производственных объектов. Особое внимание уделяется инициативам жителей. По программе «Ниме» в прошлом году воплощено в жизнь 48 идей, на реализацию которых направлено более 64 млн рублей. В 2026 году программа станет еще масштабнее: запланировано 55 проектов общей стоимостью почти 107 млн рублей. Формат прямого участия населения поддерживается и партийными проектами «Единой России». Жители сами выбирают объекты для благоустройства или ремонта и лично контролируют ход работ.

Серьезное обновление затронуло медицинскую сферу. В Сюрбей-Токаево и Нижнем Тимерчеево открылись современные ФАПы. Капитально отремонтированы стационар в Комсомольском и отделения врачей общей практики в Малых Кошелеях и Шераутах. Не менее активно преображается сфера культуры. В Урмаево, Старочелны-Сюрбеево и Альбусь-Сюрбеево обновлены Дома культуры. Детская библиотека в Комсомольском стала современным интеллектуальным центром. Растет и доступность жилья: в 2025 году в округе ввели 8,8 тыс. кв. м, в текущем намерены преодолеть планку в 10 тыс. «квадратов».

Ключевым проектом муниципалитета станет строительство крупного логистического центра у федеральной трассы М-12. Всего в комплексную программу развития региона включены 25 инвестиционных и 56 инфраструктурных объектов. Самым ожидаемым событием года будет завершение строительства школы на 640 мест в селе Комсомольское. Также намечено закончить подготовку проекта пристроя к столовой для школы № 1. Общий объем вложений в эти объекты превысит 1,28 млрд рублей.

«Экономика невозможна без людей, а чтобы их не терять, нужно создавать условия здесь и сейчас, — отметил Сергей Артамонов. — Жители готовы оставаться в селе и перевозить сюда родителей, но им нужны достойные предложения по жилью. Не надо ждать, что кто-то приедет и все изменит за нас. Мы сами должны формировать среду, в которой хочется жить и работать. Также необходимо развивать собственную переработку и учиться эффективно продавать свою продукцию. Качественные местные продукты, которыми славится округ, должны быть представлены в каждом магазине республики». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы региона.