Птицеводы наращивают производство

На ООО «ППЗ «Канашский» реализуется масштабный инвестиционный проект по модернизации птицеводческого комплекса. С ходом его выполнения ознакомился вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Андрей Макушев.

Работы по обновлению предприятия стартовали в 2023 году. За это время построен современный склад для яиц, возведены новые птичники, проведена реконструкция старых помещений, приобретено высокоэффективное оборудование с модернизацией кормоцеха. Проекты, реализованные в последующих годах, увеличили производство продукции до 106,3 млн яиц в год.

В нынешнем году продолжается реализация инвестиционного проекта стоимостью 590 млн рублей. Планируется построить два птичника (для кур-несушек и для молодняка), а также модернизировать склад и приобрести новое оборудование. Будет создано 30 рабочих мест, увеличен выпуск яиц еще на 25 млн штук в год.

По словам руководителя компании Натальи Карпычевой, к концу 2028 года намечено увеличить поголовье молодняка до 900 тыс. и довести общее количество кур-несушек до 1,5 млн голов. Большую роль играют меры государственной поддержки. В 2024 году «Канашскому» было выделено 53 млн рублей субсидий, а в 2025-м — 120 млн рублей на техническую модернизацию, субсидирование процентных ставок по кредитам и поддержку племенного животноводства.

«Государственная поддержка отрасли — это фундамент для развития таких важных для региона предприятий, как «Канашский», — сказал Андрей Макушев. — Мы видим, как эффективно инвестируются средства, направленные на модернизацию и увеличение производства. Это не только укрепляет продовольственную безопасность, но и создает новые рабочие места и стимулирует экономический рост».

К слову, предприятие уделяет большое внимание подготовке кадров. В рамках сотрудничества с Вутабосинской средней школой в следующем учебном году откроется агротехнологический класс по направлению «Птицеводство будущего: технологии и управление». Предприятие инвестирует более 5 млн рублей в закупку современного оборудования для класса, реализация осуществляется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Обсуждено также открытие агролаборатории в Вутабосинском детском саду «Колокольчик».