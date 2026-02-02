Минсельхоз Чувашии назвал передовиков молочного производства 2025 года

Фото t.me/mcx_chuvashia

Лидером рейтинга по продуктивности коров стало АО «Агрофирма «Ольдеевская», где надой от одной коровы голштинской породы составил 11,8 тыс. кг. В хозяйстве содержится 880 голов скота. Средние показатели жирности молока достигли 3,79%, а содержание белка — 3,26%.

На втором месте — ООО «Чебомилк». Стадо из 3675 коров показало средний надой в 11 тыс. кг молока на корову, 4,07% жирности и 3,38% белка. Замыкает тройку лидеров СХПК «Коминтерн». В хозяйстве содержится 1160 коров. Средний надой по году составил 10,5 тыс. кг молока на корову. Содержание жира в молоке — 3,95%, белка — 3,26%. Исследование проводилось Центром информационного обеспечения АО «Чувашское». Всего в 2025 году сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства республики произвели 511,2 тыс. тонн молока, что на 3,3% превышает показатели предыдущего года.

