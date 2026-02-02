В Государственном историческом архиве Чувашии открылась выставка «Вместе сквозь века»

Экспозиция приурочена к Году единства народов России и Году дружбы народов в республике и охватывает несколько столетий. Каждый посетитель сможет увидеть, как славянские, тюркские и финно-угорские народы создавали историю края. Весь путь многонационального региона представлен через подлинные документы. Большое внимание в экспозиции уделено добровольному присоединению Чувашии к России в 1551 году. Выставка будет работать целый год. Посмотреть на уникальные артефакты прошлого можно только организованными группами в будние дни с 9 до 15 часов, сообщили в Правительстве республики.