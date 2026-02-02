От отчётов — к новой парадигме управления

Расширенное заседание Высшего экономического совета в этом году прошло не как формальное подведение итогов, а как сверка курса

Главный ориентир, который обозначил Глава Чувашии Олег Николаев, — не сухие проценты роста, а реальное благополучие людей. И разговор пошел о фактических изменениях: как говорится, «здесь и сейчас».

Радует то, что регион смог обеспечить себя фундаментальными основами для реализации амбициозных планов развития. За шесть лет республика выстроила прочный финансовый фундамент. Собственные доходы выросли в 2,5 раза, и сегодня почти три четверти всех расходов обеспечиваются за счет внутренних ресурсов. Это и есть тот самый финансовый суверенитет, о котором еще несколько лет назад говорили как о цели. Теперь это база для социальной политики — от обновления больниц до внедрения цифровых технологий в школах самых отдаленных деревень.

Комплексная программа социально-экономического развития на 2025–2030 годы стала каркасом этой системы. Сегодня в ней 33 мегапроекта, 41 проект-драйвер, 620 инвестиционных и 2120 инфраструктурных инициатив. По итогам 2025 года реализовано 270 проектов — 98% от плана. Почти стопроцентная управленческая дисциплина при таком объеме — показатель зрелости системы.

Комментируя эти данные, руководитель регионального отделения «Деловой России» Алексей Ефимов отметил, что программа перестала быть декларацией и стала инструментом структурного развития экономики. Важно и то, что она постоянно актуализируется под меняющиеся условия. Отдельный акцент — внедрение Регионального инвестиционного стандарта 3.0 и участие предпринимательского сообщества в его донастройке. Каждый сегодня может донести до профильного министерства свои предложения и замечания — достаточно ознакомиться с интернет-ресурсами Минэкономразвития Чувашии или регионального бизнес-омбудсмена, где регулярно публикуются призывы принять участие в опросе или просто поделиться своим экспертным мнением.

Одним из ключевых элементов программы остается особая экономическая зона «Новочебоксарск». С момента ее открытия резиденты вложили более 1,9 млрд рублей и создали свыше 160 рабочих мест. Заключены соглашения с шестью компаниями, среди которых ПАО «Химпром» и НПО «ЧЭМЗ». В перспективе проекты должны дать более 1,4 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест и привлечь около 12 млрд рублей инвестиций. Уже в 2026 году планируется заход еще двух резидентов. Параллельно развивается мегапроект по формированию сети логистических центров — это уже про инфраструктуру, без которой промышленный рост невозможен.

Впрочем, об экономике на заседании говорили и в других аспектах. Еще один блок — здравоохранение. В 2025 году показатель ожидаемой продолжительности жизни в Чувашии достиг 74,2 года. Удовлетворенность медицинской помощью выросла до 56,4%. «Объем финансирования госпрограммы «Развитие здравоохранения» составил 38 млрд рублей — на 14% больше, чем годом ранее», — сообщила министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова.

За этими цифрами — 12 новых модульных ФАПов, три врачебные амбулатории, два отделения врача общей практики и 75 капитально отремонтированных объектов. Почти 50 из них — на селе. Доля аварийных зданий снизилась до 17,6%.

Образование идет в той же логике долгосрочного развития. Введены три новые школы на 3325 мест, еще три строятся. Капитально обновлены 13 школ, два детских сада и техникум. Стартует подготовка к строительству школы в микрорайоне «Акварель» в Чебоксарах. Мегапроект «Профессионалитет» формирует кластеры под реальные потребности экономики — «Строительство», «Туризм и сфера услуг», в 2026 году — «Транспорт». Параллельно прорабатывается концепция межвузовского кампуса, внедряются элементы искусственного интеллекта в образовательный процесс.

Главная амбиция, озвученная на совете, — повысить качество жизни в каждом муниципалитете не менее чем на 30% в ближайшие пять лет. Это уже не про точечные проекты, а про новый уровень управления, где цифровизация и развитие человеческого капитала становятся повседневным инструментом.

Ключевая роль отводится главам муниципалитетов. Именно на местах должна происходить оперативная реакция на запросы людей. Без этой координации даже самая сильная программа останется на бумаге. Чувашия выходит на новый этап развития — этап системного роста. Экономические показатели становятся не самоцелью, а ресурсом для уверенности людей в завтрашнем дне. И именно эта связка — «экономика ради человека» — сегодня определяет повестку региона.