МИХАИЛ МИШУСТИН

Председатель Правительства Российской Федерации

«В этом году заканчивается действие десяти индивидуальных программ социально-экономического развития для таких территорий. Инструменты, которые были реализованы во время действия этих программ, хорошо себя зарекомендовали. Позволили добиться значимых улучшений. Укрепить экономику, создать новые рабочие места, привлечь новые инвестиции. Но нам предстоит продумать, каким регионам и дальше помогать. По поручению Президента соответствующая работа будет продолжена. Подготовлены аналогичные документы, которые охватят период до 2030 года. Их всего также будет десять. Четыре уже подписаны — по Чувашии, республикам Адыгея, Марий Эл и по Курганской области. Каждая программа нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития на основе эффективного использования потенциала и увеличения конкурентоспособности. На их реализацию будет направлено по 6 млрд рублей.

Средства пойдут на дальнейшее повышение уровня благосостояния граждан и инвестиционной привлекательности региональных проектов. Поможем расширению обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, туризма и ряда других сфер».