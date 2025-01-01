Алатырский и Порецкий округа отчитались об итогах развития и представили проекты-драйверы

О комплексной программе на местах

Члены Кабинета министров Чувашии отправились в дальние округа, чтобы зарядить управленческие команды муниципальных образований на активную работу. Возглавил правительственный десант руководитель региона Олег Николаев. Его интересовало не только то, чем сейчас живут муниципалитеты и какие достижения за прошлый год имеют, но и готовы ли они использовать все свои ресурсы, чтобы улучшить жизнь на территориях.

«Всё в ваших руках»

Отметим, новый формат проведения итоговых совещаний в округах предложил сам Глава республики. Еще в начале недели на планерке он анонсировал, что в первом квартале 2025 года по всему региону пройдут Дни правительства. И начнутся они с самых отдаленных от Чебоксар Алатырского и Порецкого округов. Одной из главных задач таких встреч должно было стать обсуждение планов совместных действий по осуществлению Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии до 2030 года.

В Алатыре День правительства прошел в администрации города. Встреча была, прямо скажем, не теплой. И дело не в радушии принимающей стороны — с этим как раз все в порядке, а в том, что в актовом зале было довольно прохладно. Ощущалось, что здание мэрии нуждается в ремонте, впрочем, по словам местных жителей, как и многие другие важные учреждения города. Взять, к примеру, городской Дворец культуры, который на совещании назвали одним из провальных проектов прошлого года.

Причем деньги на обновление здания, построенного более 40 лет назад, по словам министра культуры Чувашии Светланы Каликовой, выделялись: в 2024 году направлено более 80 млн рублей на ремонт крыши и фасада. И если кровлю удалось-таки привести в порядок, то до остального руки у прежнего руководства Алатыря не дошли, средства даже не были законтрактованы. Конечно, республика не оставит в беде учреждение. «Будем готовить комплексное проектирование ДК, чтобы не частями ремонтировать, а целиком», — поделилась планами руководитель Минкультуры.

Еще один «долгоиграющий» объект — стадион «Труд». Как сообщил Олег Николаев, еще в 2021-м правительство было готово обеспечить финансами обновление спортивного объекта, как только поступит от муниципалитета заявка. Однако она поступила спустя три года.

Чтоб подобных задержек не было, конечно, нужно ответственно относиться к выполнению взятых на себя обязательств, говорил на совещании Олег Николаев. Тем более что в ближайшие шесть лет в Алатырском округе в рамках Комплексной программы развития планируется создать солидный туристический кластер. А это, на минуточку, проект-драйвер, который должен серьезно продвинуть развитие территории. Большое внимание будет уделено паломническому, историческому и рекреационному туризму. Начало, кстати, положено. По данным Минэкономразвития, недавно в городе открылась первая трехзвездочная гостиница.

В Алатырском округе, как и в других муниципальных образованиях, намечено реализовать десять мегапроектов. Пояснения по каждому из направлений дали приехавшие в Алатырь вице-премьеры Дмитрий Краснов, Владимир Степанов, Сергей Артамонов, возглавляющие министерства экономического развития, здравоохранения и сельского хозяйства соответственно, заместитель Председателя Кабмина республики Максим Иванов, а также руководители Минкультуры и Минцифры Чувашии Светлана Каликова и Михаил Степанов.

Согласно озвученным докладам, по комплексной программе в муниципалитете появятся семейные МФЦ, комплекс очистки вод, автоматизированный пост весогабаритного контроля, обновленные библиотечные пространства, поликлиника, отделение судебно-медицинской экспертизы и другое. Всего за шесть лет в различных отраслях — коммунальном хозяйстве, экологии, здравоохранении, культуре, образовании и других сферах намечено воплотить в жизнь 194 инфраструктурных проекта.

А вот бизнес-инициатив, как отметил Глава республики, пока маловато: местные власти задумали реализовать 18 инвестиционных идей. Но сама по себе комплексная программа — «живой организм», так что округ вполне может пересмотреть свой потенциал и более энергично включиться в работу, обратил внимание руководитель региона.

Особенно важен настрой людей, их отношение к месту, где они живут — городу, селу, поселку, деревне, сказал Олег Николаев. От его внимания не ушел тот факт, что во время совещания несколько людей покинули зал.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Цель наших выездных мероприятий в рамках Дней правительства — не раскритиковать работу муниципальных образований, а помочь им выявить внутренние резервы для социально-экономического развития каждой территории, нацелить на постоянную работу».

«Давайте настроимся на серьезную работу, — призвал к порядку Глава республики. — Стоит внимательно послушать коллег, вникнуть в информацию, чтобы Алатырь начал реально развиваться. Цифры пока оставляют желать лучшего. Каждый из нас понимает, что хорошего результата не будет, пока мы сами реально не начнем заниматься улучшением своей жизни. Поэтому все в ваших руках».

Когда же есть инициатива, стремления, республика помогает в решении забот. «Еще в 2020 году было ясно, что Алатырь сам не справится с проблемами ЖКХ. Мы перехватили их на республиканском уровне. Сейчас вопросы электроснабжения почти решены, в активной фазе — вопросы теплоснабжения», — привел пример Олег Николаев.

Следующий шаг — заключение концессионных соглашений по объектам водоснабжения и водоотведения. Также в 2025 году в округе будут строиться средняя общеобразовательная школа в Чуварлеях и Дом культуры в Старых Айбесях. Кроме того, поставлены задачи подтянуть ввод жилья, подготовить заявки на конкурсный отбор инициативных проектов по госпрограмме «Формирование современной городской среды», представить документы для укрепления материально-технической базы спортивных учреждений, разработать программу «Молодежь Алатырского муниципального округа».

Как выяснилось во время общения Главы региона с жителями округа, молодое поколение алатырцев с воодушевлением встретило весть о создании в городе Дома молодежи. Вот только на разработку дизайн-проекта не хватает финансов. Глава республики обещал посодействовать. По его словам, такие центры должны быть открыты в каждом округе.

Положительно оценил Олег Николаев работу ТОСов, которые сегодня становятся вдохновителями важных инициатив на местах. Также посулил разобраться с вопросом по демонтажу детской площадки в одном из алатырских дворов.

Кстати В рейтинге муниципальных образований по социально-экономическому развитию Алатырский округ занимает 26-е место. Но надо учесть, что поменялась его структура: район объединился с городом, у которого седьмая позиция в списке. Сейчас к работе приступила обновленная администрация во главе с Ниной Шпилевой, так что округ по большому счету начинает новую историю. По данным Минэкономразвития Чувашии, за шесть лет муниципальное образование планирует привлечь более 1,5 млрд рублей инвестиций и создать свыше 340 новых рабочих мест.

Проекты надо доработать

Провели День правительства и в Порецком округе. С итогами социально-экономического развития собравшихся ознакомил первый заместитель главы администрации — начальник управления по благоустройству и развитию территорий Александр Барыкин.

Как отмечают эксперты, вклад округа в экономику республики оценивается на уровне 0,2%. При этом с 2020 года инвестиции в основной капитал выросли в шесть раз, увеличивается объем отгруженных товаров собственного производства.

В ближайшую шестилетку поречане намерены сделать ставку на производство гипсобетонных строительных материалов и сухих строительных смесей. Однако, по мнению Олега Николаева, проект-драйвер имеет маленький задел и, скорее всего, будет реализовываться с трудом. Низкий налоговый потенциал, по его словам, имеют и другие инициативы. Да и сама программа развития округа показалась руководителю региона слабоватой.

Но это не значит, что муниципалитет останется один на один с проблемами. Для того члены правительства и приехали, чтобы определить совместный план действий.

«Комплексная программа мобильна. Наши министерства готовы включиться в эту работу, проанализировать и помочь с направлениями. Порецкому округу необходимо основательно пересмотреть внутренние резервы и активнее использовать возможности, которые имеются», — сказал Олег Николаев.

Среди первоочередных задач — капремонт четырех многоквартирных домов, обновление фасада районного ДК, реконструкция торговых объектов, реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Порецкая учительская семинария» и многое другое.

Успел руководитель региона пообщаться и с населением. Обсудили проблемы с оползнями и обеспечением качественной питьевой водой. Жители Кудеихи ждут не дождутся, когда в селе построят новый Дом культуры. По словам министра Светланы Каликовой, здание уже спроектировано, планируется начать строительство в 2026 году. Также люди просили обратить внимание на полуразрушенную из-за строительства трассы М-12 дорогу от Шадрихи до Порецкого. Олег Николаев ответил, что участок уже взят на карандаш. Руководитель региона напомнил, что проблема восстановления дорог поднималась на встрече с Президентом страны Владимиром Путиным во время его визита в Чувашию. Ожидается финансирование из федерального центра, а до тех пор будет проводиться ямочный ремонт.

Справка «СЧ»

Согласно Комплексной программе социально-экономического развития Чувашии до 2030 года в каждом муниципальном округе запланированы десять мегапроектов:

— внедрение экосистемы «Лучшие на селе»;

— создание центров очистки сточных вод;

— создание автоматизированной системы постов — рубежей весогабаритного контроля;

— открытие сети семейных МФЦ;

— строительство и модернизация образовательных организаций;

— работа над кадровым потенциалом республики;

— обновление учреждений культуры;

— «перезагрузка» библиотек;

— управление проектной деятельностью;

— создание регионального хранилища данных/