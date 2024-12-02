Подробный план действий

Высший экономический совет республики одобрил Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии на 2025—2030 годы.

Кстати, формат комплексной программы уже «обкатан» в республике. Предыдущая, действующая с 2020 по 2025 годы, показала, что такой подход полностью себя оправдал. Большинство ее показателей достигнуто с опережением сроков, запланированные мероприятия либо выполнены, либо находятся на завершающей стадии, или так или иначе адаптированы к дальнейшей реализации уже в рамках новой комплексной программы.

Это подробно расписанный план работы по всем сферам жизни и на всех уровнях руководства, аналогов которому нет ни в одном регионе. «Нами проделана колоссальная, многогранная работа. Это добротный, полноценный документ. В программу включены все задачи развития республики», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что программа включает более трех тысяч запланированных проектов. В их числе — 33 мегапроекта, в состав которых вошли 213 подпроектов и 40 проектов-драйверов муниципалитетов. Наибольшее число инвестпроектов будет реализовано в АПК, промышленности и сфере туризма.

«Никогда не произносил с этой трибуны такие цифры — 1,2 триллиона рублей», — признался, оценивая совокупную финансовую обеспеченность комплексной программы, первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков, и выразил уверенность, что на хорошие дела финансы всегда найдутся. По словам министра, Чувашия максимально использует все направления получения федеральной финансовой поддержки. И эти миллиарды помогут региону стать сильнее. А за счет синергии от реализации комплексной программы развития растут возможности обеспечения социальной сферы.

Участников Высшего экономического совета в режиме ВКС приветствовал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков. Он констатировал, что комплексная программа — одна из лучших практик в стране: «Чувашия — регион с динамично развивающейся экономикой, которая активно диверсифицируется. Республика играет важную роль в развитии Поволжья, становится заметной точкой на карте страны. Об этом говорят основные макроэкономические показатели. Опережающими темпами растет промышленное производство, по динамике Чувашия — первая в Приволжском федеральном округе и третья в России», и рекомендовал продолжать работать в том же духе.

На совете свои направления комплексной программы представили министры республиканского правительства. Свои оценки и замечания высказали эксперты.

Теперь, после одобрения Высшего экономического совета, Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии на 2025-2030 годы должен утвердить Кабинет министров республики, после чего начнется самая интересная стадия — реализация. О том, как она будет проходить — мы будем подробно рассказывать на страницах газеты.

Василий Григорьев