Когда сугробы отступают

В Чувашии в рамках проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» состоялась акция «Помоги дворнику».

В мероприятии приняли участие сотрудники министерств, ведомств, администраций муниципальных округов, волонтеры, депутаты, работники социальных учреждений, студенты, школьники. В Чебоксарах субботник объединил более тысячи жителей. Всего было расчищено 30 локаций — это более 70000 кв. м: дворы, тротуары, общественные пространства, территории возле школ, больниц, детских садов. Работы прошли во всех районах города — усилия добровольцев помогли существенно разгрузить коммунальные службы и обеспечить безопасность пешеходов.

Премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов вместе с командой единомышленников трудился на Президентском бульваре. «Снега очень много в этом году. И не только у нас в республике, но и во всех регионах нашей страны. И, к сожалению, коммунальная техника зачастую не успевает убирать снег. Поэтому мы решили по призыву Главы Олега Николаева организовать субботник. Только в Чебоксарах на снегоуборку вышли около 500 человек госслужащих. Еще сотни — в муниципальных округах, также работники предприятий, партийцы-«единороссы», волонтеры и все, кто может. Мобилизовали всю технику, которая у нас есть в муниципальных округах, на предприятиях. Надеемся, что эта добрая акция принесет нам всем большую пользу», — прокомментировал Председатель Правительства.

Вице-премьер — полномочный представитель Чувашии при Президенте России, руководитель Регионального совета первичных отделений «Единой России» Алексей Ладыков также присоединился к акции «Помоги дворнику». «Когда мы вместе — все получается быстро и с настроением! В эти снежные дни важно помогать с уборкой. Навели порядок во дворе — поддержали работников коммунальных служб», — отметил Алексей Олегович.

Олег Николаев, Глава Чувашской Республики: «Совместный труд объединяет коллективы и в очередной раз доказывает: когда мы действуем сообща, нам по плечу любые задачи. Благодарю каждого, кто внес свой вклад в это доброе дело. Такое неравнодушие и забота о родной земле — живое подтверждение того, что древняя чувашская традиция «Ниме» жива и сегодня помогает нам созидать вместе».

Депутаты Госсовета Чувашии и Чебоксарского городского Собрания, активисты партии «Единая Россия» провели акцию «Помоги дворнику» в сквере Чапаева.

«Содержать город в порядке — сложный каждодневный труд. Дворники и коммунальщики старательно выполняют свою работу. В такую снежную зиму прийти к ним на помощь — это не просто добрый поступок, а проявление уважения и благодарности за их труд, — сказал Председатель республиканского парламента Леонид Черкесов. — Спасибо всем, кто пришел поддержать эту инициативу. Вместе мы можем сделать нашу малую родину еще более уютной и комфортной для жизни».

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии под руководством регионального координатора проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия, министра Эмира Бедертдинова присоединились к наведению порядка на Школьном бульваре в северо-западном районе Чебоксар.

«Почти один километр чистого пешеходного бульвара и подходы к жилым кварталам — это наш подарок горожанам, — сообщила пресс-служба ведомства. — Наш вклад не ограничился помощью столице. В расчистке дорог и тротуаров, подъездных путей на территориях 16 подведомственных учреждений Минприроды в муниципальных образованиях республики приняло участие более 150 человек».

Представители Министерства финансов также работали в районе Школьного бульвара. «Жители близлежащих домов нас похвалили! А нам большего и не надо», — поделились хорошим настроением госслужащие в своих социальных сетях. Команда Министерства экономического развития, в свою очередь, расчистила участок от проспекта Ленина до Центра «Мой бизнес».

«Нагрузка на коммунальные службы колоссальная. И именно в такие моменты особенно ценно, когда город превращается в одну большую команду. Огромное спасибо каждому, кто отложил дела в свой законный выходной и вышел помочь!» — поблагодарил участников субботника глава города Чебоксары Станислав Трофимов.

В Новочебоксарске депутаты партии «Единая Россия», активисты освободили от снега пешеходные пути к Дворцу культуры «Химик». А уже вместе с главой города Александром Алексеевым и сотрудниками администрации провели субботник около молодежного центра.

В Алатырском округе, по данным администрации муниципалитета, в уборке приняло участие около 500 человек. Так, в Алатыре работы прошли во всех микрорайонах. Добровольцы были воодушевлены: «Это не просто уборка — это поступок. Давайте сохранять этот настрой и дальше: беречь чистоту, помогать соседям и сохранять атмосферу взаимного участия».

Сотрудники администрации Вурнарского округа вместе с представителями партии «Единая Россия» привели в порядок знаковые места поселка Вурнары: территории вокруг памятника «Мать и Солдат» и памятника Ленину. Также почистили пирс к водоему, сделали прорубь на Школьном пруду. По словам «дворников», работа на свежем воздухе зарядила всех позитивом и энергией.

Команда администрации Ибресинского округа десантировалась с лопатами в сквере Памяти и Славы поселка Ибреси. В Канаше была очищена от снега территория Мемориала Славы. В Шемурше внимание было уделено центральной площади села. В Ядрине также расчистили общественные пространства — по улицам 30 лет Победы и 50 лет Октября, в парке «Старый город». В Козловке освободили от снежных завалов территории памятных мест и сквер в центре города. В Яльчикском округе также поддержали инициативу партии «Единая Россия»: активисты убрали снег с труднопроходимых участков, расчистили подходы к памятникам, спортивным площадкам и придомовым территориям.

В Моргаушском округе жители Орининского, Юськасинского территориальных отделов привели в порядок участки вокруг контейнерных площадок. В Юнгинском ТО школьники убрали снег у памятника воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной. В Порецком округе также особое внимание уделили территориям возле памятников. Кроме того, добровольцы пришли на помощь пожилым сельчанам, которые не могут самостоятельно справиться с высокими сугробами.

Тем временем студенты Цивильского аграрно-технологического техникума расчистили от тяжелого снега крышу дома участника Великой Отечественной войны Нины Федоровой. Нина Андреевна — человек-легенда. В 1943 году 19-летней девушкой она добровольно ушла на фронт, освобождала Венгрию и Румынию, а День Победы встретила в Германии. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги».

В городе Цивильске основные силы были брошены на Александровский парк: «дворники» расчистили тренажерную площадку, каток и привели в порядок участок, где 22 февраля должны были развернуться Масленичные гулянья.