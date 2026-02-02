Сбер открыл приём заявок в международный акселератор Sber500

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сбер объявляет о старте седьмой волны международного акселератора Sber500 для технологических стартапов из России и других стран.

Акселератор приглашает к участию стартапы с готовыми продуктами или прорывные DeepTech-проекты более ранних стадий, способные внести вклад в долгосрочное развитие ключевых отраслей экономики. В числе технологических приоритетов — генеративный искусственный интеллект, робототехника, новые материалы, а также другие наукоемкие направления с высоким потенциалом масштабирования. Особое внимание уделяется международным стартапам, заинтересованным в развитии бизнеса и привлечении инвестиций в России.

Подробнее о Sber500 на СберПрессе: https://s.sber.ru/CjHks9

Опубликовано: 17 февраля 2026 г.


Читайте также:

Предприятия Чувашии оказывают серьезную помощь волонтерам и медикам
Жители Чувашии смогут взять ипотеку в Сбербанке от 1% годовых в ЖК «Олимп»
Ответили на вопросы предпринимателей в прямом эфире
Ипотека в мкрн «Акварель» стала доступнее: приобрести квартиру можно по ставке от 1% годовых
Сбербанк: чем заняться на самоизоляции? Советы чебоксарских инстаграм-блогеров
Как перевести торговлю в интернет. Настраиваем прием платежей онлайн
Сбербанк профинансировал строительство жилого дома в микрорайоне «Радужный» и предлагает ипотеку от ...
Сбербанк в 3 раза расширил сеть устройств самообслуживания для пополнения карт ЕТК в Чувашии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.