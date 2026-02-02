Сбер открыл приём заявок в международный акселератор Sber500

Сбер объявляет о старте седьмой волны международного акселератора Sber500 для технологических стартапов из России и других стран.

Акселератор приглашает к участию стартапы с готовыми продуктами или прорывные DeepTech-проекты более ранних стадий, способные внести вклад в долгосрочное развитие ключевых отраслей экономики. В числе технологических приоритетов — генеративный искусственный интеллект, робототехника, новые материалы, а также другие наукоемкие направления с высоким потенциалом масштабирования. Особое внимание уделяется международным стартапам, заинтересованным в развитии бизнеса и привлечении инвестиций в России.

Подробнее о Sber500 на СберПрессе: https://s.sber.ru/CjHks9