ТехноГТО — подспорье для абитуриентов

Сразу четыре учебные организации Чувашии получили право открыть первые в регионе площадки для сдачи нормативов ТехноГТО. Они также смогут принимать очные этапы и вручать лучшим участникам золотые значки, которые дают право на дополнительные баллы к ЕГЭ.

В числе выбранных учреждений — Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова и Чувашский педагогический университет имени И.Я. Яковлева, общественный фонд научно-технического творчества «Кулибин.Клуб» и детский технопарк «Кванториум» в Чебоксарах. ТехноГТО — часть Национальной технологической олимпиады и реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Организаторами выступают Кружковое движение НТИ вместе с Президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке университета «Высшая школа экономики» и молодежного Движения Первых. В этом году по итогам отбора в стране откроется 124 центра, общая география проекта расширится до 62 регионов.

Программа поэтапно проверит, насколько хорошо молодые люди владеют современными технологиями и умеют решать повседневные задачи с их помощью. В комплекс входят нормативы по кибербезопасности, искусственному интеллекту, цифровой навигации, электронике и космическим технологиям, фактчекингу. Все задания построены так, чтобы их можно было применить и в жизни: например, при работе с нейросетями или ведении социальных сетей.

Кстати, в марте пройдет очередная сессия сдачи нормативов. Для допуска к очному этапу участникам необходимо успешно сдать не менее пяти нормативов онлайн-этапа. На втором этапе школьникам и студентам предстоит подтвердить свои знания на практике. Золотой значок ТехноГТО получит победитель за два успешно пройденных очных норматива по любым направлениям.

В этом учебном году комплекс ТехноГТО включен в перечень олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения России. Обладатели высшей награды могут получить до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Информация о победителях передается в государственный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.