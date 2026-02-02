Конфискация авто и сроки в колониях. Как еще остановить пьяных водителей?

На этой неделе на проспекте М. Горького в Чебоксарах случилось массовое ДТП. Вечером во вторник водитель «Санг Йонг», по предварительным данным, не выдержал дистанцию с едущей впереди машиной. Удар — и по цепной реакции в аварию оказались втянуты семь автомобилей, в том числе и автобус маршрута № 52 с пассажирами. По счастливой случайности обошлось без жертв. Освидетельствование показало: 60-летний виновник был пьян. Его иномарку увезли на спецстоянку.

Другой вечер, несколькими месяцами ранее. Алатырь, улица Гагарина. 30-летний водитель «Форд Фокуса», находясь в состоянии алкогольного опьянения и без обязательных для него средств коррекции зрения, двигался со скоростью не менее 80 км/ч. На нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу 77-летней бабушке и ее 14-летней внучке. Обе погибли на месте. Алатырская межрайонная прокуратура уже направила уголовное дело в суд. Мужчине вменяется п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ. Санкция — от 8 до 15 лет лишения свободы. Он признал вину и находится под стражей. Но признание не вернет жизни двух ни в чем не повинных людей.

Еще один пример. Федеральная трасса М-7 «Волга», раннее ноябрьское утро. 52-летний житель Моргаушского округа на «Шкоде Октавии», находясь в состоянии опьянения, сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Насмерть. Обвиняемый утверждает, что «не увидел». Следствие установило: переход был нормально освещен, у женщины на голове был закреплен фонарик. Дело направлено в суд, водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

И это не единичные случаи. Словно установилась какая-то дикая традиция у части жителей Чувашии. У них по суду забирают навсегда машины, кого-то приговаривают к реальному лишению свободы, но остановить пьянство за рулем пока никак не удается. В Чебоксарском округе 41-летний мужчина, уже лишенный прав за пьяное вождение, снова сел в нетрезвом виде за руль своего «Шевроле Каптива». Его остановили у села Карачуры. Суд назначил штраф 200 тысяч рублей, лишение прав на два года, а автомобиль конфисковал в доход государства. Об этом написали все СМИ, улучшило ли это статистику? Нет.

Если собрать эти истории в одну картину, становится ясно: проблема не точечная. Она системная. В Чувашии усиливается рейдовая работа, суды все чаще конфискуют автомобили (за последние годы более двухсот машин изъяты у владельцев навсегда), прокуратура добивается назначения реальных сроков. Но одних репрессивных мер все же недостаточно.

Закройте глаза на секунду и представьте: это ваш ребенок идет по переходу. Ваша мама возвращается домой вечером. Ваш автобус едет по привычному маршруту. И чье-то решение «выпить и доехать» в этот момент становится вашим риском. Есть простой выбор. Сделать вид, что «это не мое дело». Или позвонить 102, если вы видите автомобиль, который виляет по полосе, резко тормозит, опасно обгоняет. А еще можно передать сигнал через телеграм-бот @antidiler21bot. Подобное сообщение — это не донос. Это профилактика. Это шанс остановить пьяного за рулем до того, как он собьет бабушку с внучкой или протаранит автобус.

Проблему невозможно решить только штрафами и приговорами. Она решается культурой нетерпимости. Когда в компании не смеются над «да ладно, я нормально еду», а забирают ключи от авто. Когда друзья не отпускают. Когда соседи не молчат. Вопрос не в том, посадят ли очередного водителя. Вопрос в том, сколько еще историй должно случиться, чтобы каждый понял: нетрезвый за рулем — это осознанный риск для чужих жизней.

И этот риск мы можем сократить — вместе.