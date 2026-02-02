Пациенту восстановили лицо

Автор: Виктория СмеловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Операция по восстановлению лица потребовала не только времени, но и высочайшего мастерства хирурга. Фото Минздрава Чувашии

Ночь, свет фар освещает путь, и тут на проезжую часть выходит лось. Визг тормозов и удар — это все, что помнит 22-летний житель Алатырского муниципального округа, попавший в ДТП.

К счастью, обошлось без тяжелых травм внутренних органов, но у молодого человека была серьезная ушибленно-рваная рана лица. В два часа ночи скорая передала пациента в надежные руки заведующего хирургическим отделением Центральной районной больницы Алатырского округа Давида Фасхутдинова.

«В короткие сроки пациент был доставлен в операционную, где ему выполнили первичную хирургическую обработку раны с частичной реконструкцией лица, — рассказывает Давид Наильевич. — Это молодой парень, которому, конечно, важно, как будет выглядеть его лицо. Поэтому мы постарались сделать все, чтобы сохранить не только его здоровье, но и внешность».

Была организована телемедицинская консультация с республиканскими челюстно-лицевыми хирургами — такая возможность появилась благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Для восстановления лица молодого водителя использовались косметические швы, позволяющие минимизировать следы операции и добиться хорошего внешнего результата. Сегодня алатырец идет на поправку, швы хорошо заживают, да и отека почти нет.

Врачи снова напоминают о внимательности и осторожности за рулем, особенно в ночное время. Необходимо придерживаться скоростного режима, указанного на дорожных знаках, особенно в зонах обитания диких животных.

Опубликовано: 17 февраля 2026 г.


Читайте также:

Благоустройство без клише или Какими должны быть проекты, чтобы побеждать
Фоторепортаж с поездки Олега Николаева в Порецкий и Алатырский районы
Олег Николаев посетил семь объектов в Алатырском и Порецком районах
В Алатыре от COVID-19 вылечили 97-летнего пациента
Дорога «Шемурша — Сойгино — Алтышево» — автодорога «Аниш» открылась после капремонта
Перспективы развития Алатыря обсудили на заседании Высшего экономического совета
Ставший музеем самолет находится в Алатырском районе в плачевном состоянии
Комплексная программа социально-экономического развития Алатырского района на 2020-2025 гг.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.