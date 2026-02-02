Пациенту восстановили лицо

Ночь, свет фар освещает путь, и тут на проезжую часть выходит лось. Визг тормозов и удар — это все, что помнит 22-летний житель Алатырского муниципального округа, попавший в ДТП.

К счастью, обошлось без тяжелых травм внутренних органов, но у молодого человека была серьезная ушибленно-рваная рана лица. В два часа ночи скорая передала пациента в надежные руки заведующего хирургическим отделением Центральной районной больницы Алатырского округа Давида Фасхутдинова.

«В короткие сроки пациент был доставлен в операционную, где ему выполнили первичную хирургическую обработку раны с частичной реконструкцией лица, — рассказывает Давид Наильевич. — Это молодой парень, которому, конечно, важно, как будет выглядеть его лицо. Поэтому мы постарались сделать все, чтобы сохранить не только его здоровье, но и внешность».

Была организована телемедицинская консультация с республиканскими челюстно-лицевыми хирургами — такая возможность появилась благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Для восстановления лица молодого водителя использовались косметические швы, позволяющие минимизировать следы операции и добиться хорошего внешнего результата. Сегодня алатырец идет на поправку, швы хорошо заживают, да и отека почти нет.

Врачи снова напоминают о внимательности и осторожности за рулем, особенно в ночное время. Необходимо придерживаться скоростного режима, указанного на дорожных знаках, особенно в зонах обитания диких животных.