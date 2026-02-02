Одолели самарцев, но не сдюжили с пензенцами

Вскоре регулярный чемпионат Национальной молодежной хоккейной лиги вступит в финальную стадию. А пока новочебоксарский «Сокол» провел две домашние серии игр против «Самары» и «Дизелиста» из Пензы.

Коллектив из города химиков успешно выполняет задачу по попаданию в плей-офф. Но подопечным Егора Карпа необходимо продолжать набирать очки.

Сначала новочебоксарцы встречались в родных стенах с клубом «Самара». В отличие от «Сокола» самарцы рискуют не пробиться в матчи навылет. Гости приехали в Новочебоксарск, имея в пассиве четыре поражения подряд.

Неудачи соперника не должны были повлиять на настрой «Сокола», ведь недооценка могла обернуться проблемами. Со стартового вбрасывания хозяева льда диктовали условия и играли первым номером. Коллектив взаимодействовал на высоких скоростях, с которыми самарцы не справлялись. К 16-й минуте новочебоксарцы уже вели 2:0 благодаря шайбам Андрея Жаровцева и Ярослава Добровольского.

Подопечные Егора Карпа не желали сбавлять обороты и жаждали порадовать родных болельщиков новыми голами. До большого перерыва не получилось, а во втором периоде отличились Даниил Никулаев и Роман Улитин. Исход матча ни у кого не вызывал сомнений — «Сокол» уверенно довел дело до разгромной победы 4:0.

Повторная игра сложилась более упорно. Похоже, гости сделали выводы из поражения и укрепили оборону. Хозяевам пришлось искать новые ключики. Встреча перешагнула экватор, а на табло горели нули — несвойственная ситуация для молодежного хоккея. Однако на 32-й минуте Роман Хорошунов поразил ворота соперника, зрители на трибунах были в восторге. Дело сдвинулось с мертвой точки, но у новочебоксарцев хромала дисциплина. В общей сложности хоккеисты заработали десять минут штрафа.

В заключительной двадцатиминутке Артем Фесько упрочил лидерство. Однако под занавес игры «Самара» отквитала один гол. Концовка матча превратилась в настоящую битву. Хозяева выдержали давление самарцев и снова добились победы 2:1.

Далее подопечных Егора Карпа ожидал еще более сильный противник — «Дизелист», находящийся в лидирующей тройке восточной конференции. Конечно, уровень сопротивления повышался. Отметим, что в первом круге клуб из Новочебоксарска дважды уступил команде из Пензы — 4:5 и 2:4, взяв одно очко.

Сейчас со стартовых мгновений гости огорошили хозяев своей активностью — уже к восьмой минуте «Дизелист» выигрывал 3:0. Оправиться от такого нокдауна очень сложно. Но тренерский штаб «Сокола» постарался завести игроков так, чтобы они поверили в себя. Сначала Султан Сиразиев отправил шайбу в сетку, а на старте второй двадцатиминутки Никита Шальнев сократил отставание до минимума. Новочебоксарцы действовали активнее: больше бросали по воротам, создавали опасные моменты, но реализация хромала. Больше хозяева не сумели отличиться и в итоге проиграли со счетом 2:5.

Вторая встреча немного напоминала по сюжету первую, но с оговоркой — здесь гостям удалось только единожды поразить ворота в первом периоде. Впрочем, во втором отрезке «Сокол» ответил усилиями Ярослава Добровольского. К сожалению, в этой игре хоккеисты «Дизелиста» более тонко чувствовали момент для взятия ворот. На старте третьей двадцатиминутки подопечные Егора Карпа уступали 1:3. Практически перед финальным свистком Илья Нуякшев оформил красивый гол, но в итоге клуб из Новочебоксарска потерпел поражение со счетом 2:3.

В турнирной таблице «Сокол» располагается на пятом месте.