Специалисты рассказали о комплексных кадастровых работах

Не выходя за границы участка

Росреестр и Роскадастр Чувашии совместно с Минэкономразвития республики подвели итоги 2025 года, а также поделились с журналистами планами.

Представьте, что вы хотите продать дачу, а сделку не регистрируют, потому что границы участка не определены. Или получили в наследство дом, но оформить его не можете, потому что земля под ним на карте «бесхозная». Такие истории в Чувашии теперь уходят в прошлое.

Напомним, что в рамках комплексных кадастровых работ (ККР) определяют границы большого количества земельных владений и расположенных на них капитальных объектов, выявляют и ставят на учет ранее учтенные территории и исправляют реестровые ошибки. Мероприятия проводят в пределах определенного квартала, где находятся, например, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы. Только в этом году государство бесплатно установит границы для более чем 33 тыс. участков.

Как рассказали на недавней пресс-конференции, работы затронут 416 кадастровых кварталов по всей республике. Главное, что платить за межевание собственнику не придется, все расходы берет на себя регион. По словам заместителя министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Сергея Федорова, в 2022 году в республике земельных участков с границами было 41%. На сегодняшний день этот показатель составляет уже свыше 73%. Из 640 тыс. наделов, стоящих на учете в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), уже 470 тыс. обрели «паспортные данные». Этих показателей удалось достигнуть за такой короткий период благодаря комплексным кадастровым работам при непосредственном взаимодействии с Росреестром и Роскадастром.

«Мы ежегодно наращиваем объем таких работ. Они подразумевают собой привлечение кадастровых инженеров через систему государственной контрактации. Мы эту деятельность координируем в целом по республике, выбираем кадастровые кварталы, где в первую очередь необходимо установить границы объектов и земельных участков. Уже после этого заключаются муниципальные контракты и выполняются работы кадастровыми инженерами разных организаций по установлению границ земельных участков», — добавил Сергей Федоров.

Кстати Как дачникам узнать, попал ли их участок в комплексные кадастровые работы? Нужно посмотреть на кадастровый номер вашего земельного участка. Первые 10 цифр — это номер кадастрового квартала. Например, 21:01:010212:… Если этот номер есть в списке ККР на 2026 год, то ваш участок попадает в ККР. Все списки кадастровых кварталов федерального значения уже размещены на сайте Росреестра, в ближайшее время там будут размещены и списки республиканских ККР.

Проведение ККР особенно актуально с марта прошлого года, когда межевание земельных участков стало обязательным условием для любых сделок с недвижимостью. «Сейчас невозможно продать, подарить или обменять участок без точных границ в Едином государственном реестре недвижимости. Комплексные кадастровые работы упростили для многих совершение сделок с земельными участками. Кроме того, ККР стали спасением и для наследников. Поясню, что наследники не могут оформить дом, который находится на неотмежеванном земельном участке. Им приходится сначала провести межевание, установить границы участка и только потом обращаться за регистрацией права на дом. ККР устраняют эти проблемы и позволяют наследникам оформить все гораздо быстрее», — сообщила руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

Екатерина Владимировна обратила внимание представителей СМИ на то, что жителям республики необходимо активно принимать участие в согласительных комиссиях, которые созданы в муниципальных округах. На заседаниях можно внести свои замечания, исправить какие-либо неточности, обсудить со специалистами возникшие вопросы.

В прошлом году также впервые комплексные кадастровые работы за счет федеральных средств проводили специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Чувашии. Работы выполнялись на территории 532 кадастровых кварталов, в результате чего в ЕГРН были внесены сведения об уточнении местоположения границ более 73 тыс. объектов недвижимости (сюда входят земельные участки и строения на них).

Важно Информацию о кадастровых кварталах, где будут проведены ККР в республике, можно посмотреть на сайте Росреестра в разделе «Открытая служба» — «Статистика и аналитика» — «Комплексные кадастровые работы».

«В результате проведения комплексных кадастровых работ это все ложится в Национальную систему пространственных данных, в раздел Публичная кадастровая карта. Вы открываете карту и видите полную картинку: где расположены и чьи это земли, как выглядят эти участки, где находятся земли общего пользования, все это можно посмотреть в детализации всей картины», — пояснил директор филиала ППК «Роскадастр» по Чувашии Игорь Татур.

Сейчас запланировано проведение комплексных кадастровых работ федерального значения в отношении 397 кадастровых кварталов, в ходе которых планируется определить границы 26 тыс. объектов недвижимости. Кадастровые номера кварталов уже опубликованы на сайте Росреестра. Оповещение о начале работ поступает собственнику в личный кабинет на портале госуслуг. Важно помнить, что сообщение никогда не придет через мессенджеры, соцсети и не будет содержать ссылок на сторонние сайты. По ККР регионального значения информацию публикуют на сайте муниципального образования. И, как сообщили журналистам, персональных письменных уведомлений не предусмотрено.

В свою очередь, председатель регионального отделения Союза садоводов России Екатерина Трушкова призвала всех председателей СНТ более активно взаимодействовать с кадастровыми инженерами во время проведения комплексных кадастровых работ. При этом Екатерина Юрьевна пояснила: если участок не состоит на кадастровом учете, то устанавливать границы по таким объектам не будут. Это касается и снятых с кадастрового учета земельных наделов. «Поэтому очень важно провести предварительную работу с собственниками, чтобы комплексные кадастровые работы в СНТ прошли максимально эффективно», — подчеркнула она.

Справка «СЧ» С 2022 года на комплексные кадастровые работы было выделено более 20 млн рублей республиканских средств, также Чувашия получила федеральную субсидию в размере 15 млн рублей.

Как ни крути, а выгодно это всем. Для владельца — это экономия денежных средств (межевание проводится бесплатно), отсутствие необходимости согласовывать смежные границы с соседями, обращаться в Росреестр с заявлением о внесении границ в ЕГРН. Для региона — это формирование точной и справедливой налоговой базы, увеличение эффективности управления территориями и планирование их застройки, повышение прозрачности рынка недвижимости, в том числе по процедуре предоставления земли.

Границы на земельном участке — это не просто линии на карте. Это защита от соседских претензий, гарантия того, что ваш забор не оказался на чужой земле, уверенность при сделках. В деревнях и СНТ до сих пор живут люди, которые десятилетиями считали участок своим, а на деле он никогда официально не был зарегистрирован. ККР — это шанс навести порядок раз и навсегда. Не ради отчетов, а ради спокойствия людей.