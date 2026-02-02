Задолженность по алиментам сокращается

Правительство республики работает с Управлением ФССП по Чувашии в тесном контакте по многим вопросам. По оценке Главы региона, приставами за год проделана большая работа, результат которой — реальная польза для людей. Фото cap.ru
Порой лишь угроза уголовного наказания заставляет нерадивых родителей материально поддерживать своих детей

На расширенном заседании коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике подвели итоги 2025 года и обозначили задачи на 2026 год. В работе приняли участие Глава Чувашии Олег Николаев, руководство службы, представители правоохранительных и надзорных органов.

Год для ведомства оказался напряженным, поступило 470 тыс. исполнительных документов. Всего в производстве находилось 797 тыс. дел. В среднем на одного судебного пристава-исполнителя приходилось около 4 тыс. производств. Это не абстрактные цифры — за каждой папкой стоят чья-то зарплата, алименты, долг по кредиту или спор за имущество.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил рост эффективности службы. По итогам 2025 года окончено и прекращено 489 тыс. дел. Общий показатель исполняемости составил 51 процент. В пользу различных категорий взыскателей получено 5,9 млрд рублей. В бюджетную систему перечислено 861 млн рублей. По словам руководителя региона, увеличение объема взысканий — это не просто финансовый показатель, а восстановленные права граждан и предприятий. Повысилась и оперативность передачи арестованного имущества — до 88,2 процента. Это значит, что люди быстрее получают то, что им положено по закону.

Отдельный акцент на коллегии сделали на социально значимых направлениях. Задолженность по алиментам продолжает сокращаться: остаток исполнительных производств снизился на 13 процентов. Сумма взысканных алиментов выросла до 803 млн рублей. За этими миллионами — судьбы конкретных детей. К примеру, в Чебоксарах 30-летний отец годами игнорировал потребности своего 10-летнего сына. Долг вырос до 264 тыс. рублей. Профилактические беседы и административные штрафы результата не давали. И лишь возбуждение уголовного дела по ст. 157 УК РФ заставило мужчину осознать последствия. Опасаясь скамьи подсудимых, он в кратчайшие сроки полностью погасил долг. Уголовное преследование было прекращено, а ребенок получил положенную поддержку. А другой должник в Янтиковском округе накопил более 700 тыс. рублей алиментов на содержание семилетней дочери. После привлечения к административной ответственности и возбуждения уголовного дела мужчина выплатил всю сумму до суда. Производство завершено, но приставы подчеркивают: меры принудительного характера — крайний инструмент. Лучше исполнять родительский долг добровольно.

Высоких показателей удалось добиться и по заработной плате. По 96 процентам обращений о невыплате зарплаты деньги были взысканы в пользу работников, общая сумма превысила 9,7 млн рублей. Для людей это не статистика, а возможность оплатить коммунальные услуги, ипотеку, лечение.

Служба активно работала и с задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями. За год возвращено более 165 млн рублей в сфере ЖКХ и свыше 168 млн рублей в адрес предприятий топливно-энергетического комплекса. Это напрямую влияет на стабильность обеспечения жителей региона коммунальными услугами.

В сфере административных штрафов приставы также продемонстрировали жесткий, но результативный подход. В Цивильском округе местный житель игнорировал оплату 23 штрафов Госавтоинспекции на сумму 24 тыс. рублей. Ситуация изменилась после предупреждения о возможном ограничении права управления транспортным средством. Перспектива лишиться водительского удостоверения подействовала мгновенно: задолженность и исполнительский сбор были погашены полностью, производство окончено.

Особое внимание уделялось поддержке участников специальной военной операции. В их отношении в 2025 году были приостановлены более 12 тысяч исполнительных производств на сумму свыше 900 млн рублей. Прекращено 4 тысячи производств по кредитным обязательствам на 234 млн рублей. Это позволило военнослужащим и их семьям сосредоточиться на главном, не опасаясь санкций со стороны взыскателей.

Важным направлением стала цифровизация. Через онлайн-сервис в 2025 году мировые судьи направили 68 тыс. исполнительных документов. Показатель вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом. Однако это лишь 24,6 процента от общего объема документов, направляемых в электронном виде. Олег Николаев подчеркнул необходимость расширения электронного взаимодействия, особенно в сегменте мировых судей. Это ускоряет процессы и снижает нагрузку на сотрудников. Для повышения эффективности розыска должников и имущества службе судебных приставов предоставлен доступ к системе АПК «Безопасный город». В 2026 году планируется дальнейшее внедрение интеллектуальных решений и расширение сети камер.

Руководитель УФССП по Чувашии Сергей Резник отметил, что нагрузка на сотрудников остается высокой, но коллектив справляется. Он выразил признательность руководству республики за поддержку и содействие в решении системных задач.

Коллегия обозначила приоритеты на текущий год: повышение собираемости платежей в бюджет, развитие цифровых сервисов, укрепление кадрового состава, усиление контроля за коллекторскими и микрофинансовыми компаниями и сохранение социальной направленности исполнительного производства. Итоги прошлого года показывают: служба судебных приставов Чувашии постепенно повышает эффективность. Но впереди — не меньший объем работы и новые вызовы, которые потребуют и технологических решений, и человеческой ответственности.

Опубликовано: 17 февраля 2026 г.


