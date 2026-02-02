В истории Чебоксар есть имена не только исчезнувших улиц, но и имена исчезнувших парков и садов. Хорошо известны истории двух из них — сада имени Крупской и детского парка. Но хочется поговорить об одном парке, который был непродолжительное время в 1920-е годы, а потом совсем исчез не только с чебоксарских карт, но и из самой истории. Это сад Первого мая.

Сад в честь нового советского праздника впервые упоминается в докладе председателя Ревкома Чувашской АО Даниила Эльменя на тему «Значение образования Чувашской Автономной Области» (я называю это «тезисами Эльменя» по примеру Апрельских тезисов Ленина): «…2) в „Саду 1-го мая“ поставить памятник в ознаменование об’явления Автономной Чувашской Области…»

Сад на момент написания Эльменем тезисов уже был или только планировался быть вместе с памятником автономии. Если он уже был — то это первый парк со своим именем в Чебоксарах, возникший раньше сада Крупской и парка имени 15-летия автономии (будущий детский).

Так или иначе, но для «Сада 1-го мая» выбрали сравнительно небольшой четырехугольный участок неправильной формы по левую сторону моста через Чебоксарку. На юго-запад от перекрестка улиц Розы Люксембург и Чернышевского, у самой реки.

Парк прекрасно виден на аэрофотоснимке 1926 года. Но это, по сути, единственное его полное изображение. Давайте разглядим его подробней.

Сад — поистине произведение паркового искусства, хоть и немного наивное. В центре парка была устроена большая круглая клумба, от которой вели четыре дорожки к углам парка. Края дорожек были обрамлены травами или даже кустарником, как и внешний периметр всего парка, который и сам представлял собой круговую дорожку.

Вся же территория парка была украшена цветниками и клумбами различных геометрических форм: кругов, треугольников, прямоугольников и квадратов.

Но особо выделяются сделанные намеренно и расположенные композиционно точно три клумбы в виде пятиконечной звезды, а также две в форме серпа и молота! Символы трудящихся в Саду 1 мая. Логично.

Возможно, именно посередине будущей центральной клумбы и ставит Эльмень закладной камень будущего памятника автономии на известной фотографии?

Мой коллега, историк и музейщик Андрей Зарубин, наткнулся в процессе подготовки выставки про пионерию на фото 1923 года с подписью «В цветнике». На нем, к моей большой радости, оказался наш парк!

Группа пионеров с учителями сфотографировалась на фоне большой прямоугольной клумбы на востоке парка и двумя круглыми клумбами спереди. На заднем фоне через улицу расположено здание приходского училища (позднее — библиотека и даже гинекология). Можно разглядеть, как были устроены клумбы тогда — как они обрамлялись воткнутыми полуокружностями ветками (или проволокой?). Виден и довольно высокий деревянный забор сзади — значит, парк был обнесен им, во всяком случае, со стороны дорог.

Судя по всему, главный вход в парк был устроен с севера, где был сделан информационный щит и располагалась небольшая избушка, которая видна на фото наводнения 1926 года (сам сад справа под водой).

Парк, как ни странно, наводнение 1926 года не уничтожило, мы его видим на аэроснимке, который сделан позднее. Но в последующие годы, видимо, решили переместить внимание и приложить усилия к созданию парка на Базарной площади — будущего сада имени Крупской. Для этого выделили большое пространство на восток от улицы Розы Люксембург.

На панораме 1928 года на месте парка 1 мая мы уже видим пустырь. На карте города 1931 года виден контур сада и надпись «ДС» — скорее всего, «древесный сад» (в противовес «ФС» — «фруктовый сад»). А вот на карте города 1947 года уже ничего не отмечено. На более поздних фотографиях виден пустырь с деревьями по берегу реки. Сада как не бывало.

Однако он был! Первый советский парк в Чебоксарах. Хорошо бы и нам помнить его славное имя.

Алексей Киров

Проект «Исчезнувшие и исчезающие улицы Чебоксар»

По данным сайта MapData.ru, в Чебоксарах 641 улица. Но это не значит, что число улиц только прибавлялось по мере роста столицы. Были улицы, которые исчезли с карты города, а их имена остались забыты в истории.

Однако в советское время была традиция «спасать» названия сносимых улиц, передавая их имена новым. Так в городе сохранились улицы Максима Горького, Ивана Кадыкова, Розы Люксембург, Николая Гастелло и многие другие. Но были и те, чьи имена и не пытались спасти — кому нужны простые названия, как Кузнечная, Спортивная и даже Союзная. Были и те, чьи имена не перенести из-за их географического расположения — улица Набережная Кайбулки, Нагорная, Луговая. Где найти ту же речку или еще гору и луг?

Безусловно, главной причиной исчезновения улиц в центре города стал созданный из-за возводимой Чебоксарской ГЭС залив, вернее, освобождаемая под него площадка. Но есть улицы, которые исчезли в других местах города и по другим причинам, таким как изменение планов постройки или укрупнение дорог, развитие кварталов.

В своих исследования исчезнувших и исчезающих улиц я хотел показать историю наглядно. Вот улица в далеком прошлом, вот она растет в одном или сразу в двух направлениях, вот она уменьшается, пока совсем не исчезает. Руководствовался в этом документальными источниками: конечно, существующие карты разных периодов, от первого «чертежа города» 1765 года до космических снимков 1960–70-х годов.

Много информации несут также старые фотографии города. Еще больше — описания в исполнительных документах, постановлениях и приказах.

Иногда я прибегал к созданию неких новых географических названий, чтобы быстрее и точнее ориентировать читателя. Так появился Западный мыс Чебоксар или Закайбулье.

Главной целью проекта помимо, собственно, исторического рассказа я вижу поиск, выявление и сохранение чебоксарских топонимов, прежде всего годонимов — названий улиц. Но иногда удается найти названия речек, временных поселков, родников, оврагов, и даже колодцев и мельниц.

Все эти имена, считаю, часть истории Чебоксар, требующая такого же бережного хранения и защиты, как оставшиеся исторические здания.

Интересно:

Праздник 1 мая был главным советским праздником, особенно в первые годы советской власти, наравне с 7 ноября, а то и главнее.

Свое начало праздник берет с забастовки 1 мая 1886 года рабочих в Чикаго с требованием 8-часового рабочего дня и последующей Хеймаркетской бойни 3-4 мая. Потом, в 1890-м, Интернационал объявил 1 мая ежегодным Днем солидарности рабочих всего мира и призвал отмечать его демонстрациями. Погуглите, это интересно.

Примечательно, что Первое мая в России отмечали и до революции, даже церковь иногда участвовала в этом. Но настоящим праздником и выходным днем он стал в советское время. Кстати, праздник официально первое время назывался «День Интернационала» или уж просто — «Первое мая».

Фото: Обложка книги «Первый Первомай» Н. Асеева и В. Маяковского. Ленинград, 1926.