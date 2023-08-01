Старшеклассница из Новочебоксарска покорила своими эскизами модельера Игоря Гуляева

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МТС подвела итоги всероссийского конкурса «MTS-Fashion» образовательного проекта «Поколение М». Победительницей стала 15-летняя Карина Александрова из Новочебоксарска. Она признана лучшим молодым дизайнером России и пройдет стажировку у известного российского дизайнера Игоря Гуляева.

Конкурс для молодых талантов из разных регионов страны проходил на онлайн-платформе творческого образовательного проекта МТС «Поколение М». Участники 11-18 лет создавали свою коллекцию одежды из экоматериалов и загружали эскизы на сайт. Там же они могли вдохновиться мастер-классами от fashion-гуру – известных российских модельеров Юлии Далакян и Игоря Гуляева.

Модные образы, которые придумала Карина Александрова, отличаются фантазией и эстетичностью. Fashion-эскизы высоко оценил Игорь Гуляев. Девушка отправится в Москву на стажировку в его модном доме Igor Gulyaev.

Карина окончила 9 класс и намерена поступать в художественное училище, у нее разносторонние интересы. Девушка увлекается не только рисованием и созданием эскизов одежды, но также историей и литературой, к тому же окончила музыкальную школу.

«На творчество меня может вдохновить все, что угодно: предметы, люди, книги. Свободное время я люблю проводить за чтением или же за изучением истории моды и истории страны. Мечтаю открыть свой бренд одежды», — рассказала Карина Александрова.

«Рада, что из сотен конкурсантов жюри разглядело дизайнерский талант у нашей землячки. Ее победа еще раз доказывает, что цифровые технологии и онлайн-формат проекта помогают молодежи заявить о себе, независимо от того, где они живут или учатся. Уверена, что Карину ждёт блестящее будущее, а мы будем следить за ее успехами», — рассказала директор филиала МТС в Чувашии Нина Краснова.

Опубликовано: 9 августа 2023 г.


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