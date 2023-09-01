Чувашия привлекает гостей этнопарком, историей великого математика и уникальным мостом

Технология обезличенных данных Big Data МТС проанализировала летние туристические потоки в округах Чувашии за пределами столицы региона. В топ-3 самых популярных мест у туристов вошли дом-музей математика Николая Лобачевского в Козловке, Ибресинский этнографический музей, Мокринский мост.

Эксперты выяснили, куда, кроме Чебоксар, чаще всего приезжают туристы. Самыми посещаемыми стали достопримечательности Козловского, Ибресинского и Канашского округов. Среди туристов оказалось больше всего жителей Москвы (29%), Казани (23%), Санкт-Петербурга (11%), Йошкар-Олы (5%) и Нижнего Новгорода (4%).

По данным Big Data МТС, на первое место в топе самых привлекательных для туристов объектов за пределами Чебоксар вышел дом-музей Николая Лобачевского в Козловке. Чаще всего там можно увидеть туристов из Казани. Это объясняется соседством округа с Татарстаном и возможностью съездить в Козловку в тур выходного дня, погуляв по музеям купеческого города, расположенного на Волге.

На втором месте по популярности у иногородних туристов – Ибресинский этнографический музей под открытым небом. Там представлены предметы быта и народного творчества, подлинные постройки, рассказывающие о жизни и культуре чувашского народа. Туристы могут увидеть старинную ветряную мельницу, посетить крестьянскую избу и амбар, познакомиться с элементами национального костюма, утвари, орудий труда, с традиционными ремеслами чуваш. Экспонаты этнопарка можно не только рассматривать, но и держать в руках. Чаще всего Ибресинский этнографический музей этим летом посещали жители Москвы.

На третьем месте среди самых популярных достопримечательностей за пределами Чебоксар – Мокринский мост в Канашском округе. Этот ныне заброшенный железнодорожный арочный мост был построен в 1918 году и напоминает древнеримский виадук. Он полюбился роуп-джамперам, на его фоне получаются живописные фотографии. Кроме москвичей и татарстанцев, мост популярен у туристов из Санкт-Петербурга, Ижевска и Нижнего Новгорода.

«Чувашии есть, что показать туристам за пределами столицы республики: это достопримечательности, связанные с историей и культурой Чувашии, ее природными красотами и национальным колоритом. Мы отмечаем тренд на внутренний туризм, поэтому развиваем цифровую инфраструктуру для приезжающих в нашу республику: модернизируем сеть в местах массового скопления туристов, а также по пути их следования. В этом нам помогает Big Data, она позволяет анализировать турпотоки и может помочь в развитии туристической инфраструктуры региона», — рассказала директор МТС в Чувашской Республике Нина Краснова.

«Чувашия работает над созданием новых туристических маршрутов. Их концепция предусматривает объединение множества интересных туристических локаций в разных округах республики, которые вызывают интерес у туристов из других регионов. Думаю, что современные цифровые сервисы могут помочь оптимизировать турмаршруты, мониторить их загрузку и прогнозировать развитие», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.