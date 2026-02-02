Жители Чувашии стали чаще обновлять умные часы через трейд-ин

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МТС, цифровая экосистема, проанализировала, устройства каких брендов чаще всего сдают жители Чувашии в рамках программы трейд-ин в розничной сети МТС. В лидерах оказались умные часы от HUAWEI, Samsung и Apple.

Чаще всего покупатели сдают смарт-часы HUAWEI — 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). Также в программе трейд-ин участвуют часы брендов Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi — всего 126 моделей.

Пилотный проект программы трейд-ин МТС по сдаче умных гаджетов был запущен в декабре 2025 года, а сегодня масштабирован на большинство регионов присутствия компании. Программа позволяет сдать старые устройства в салонах МТС и получить существенную скидку при покупке нового товара. Её размер зависит от состояния гаджета и выбранного для покупки продукта.

«Трейд-ин зарекомендовал себя как удобное и экономически выгодное решение. По итогам прошлого года общий спрос на трейд-ин для смартфонов в МТС вырос на 40%. Программа пользуется спросом среди жителей Чувашии и позволяет им регулярно обновлять свои гаджеты. Мы расширили список устройств и принимаем не только смартфоны, но и умные часы. В дальнейшем планируем развивать программу и добавлять новые категории устройств», — отмечает директор МТС в Чувашии Нина Краснова.
Опубликовано: 12 февраля 2026 г.


Читайте также:

Для выпускников Чувашии пройдут бесплатные онлайн-консультации в крупнейший театральный вуз страны
Старшеклассница из Новочебоксарска покорила своими эскизами модельера Игоря Гуляева
Чувашия привлекает гостей этнопарком, историей великого математика и уникальным мостом
Чебоксарские компании попали в число самых атакуемых хакерами
В Батыревском округе Чувашии при обработке документов смогут использовать языковую модель, «говорящу...
В Татарстане туристов из Чувашии будет сопровождать бесплатный аудиогид «Казань-Свияжск»
МТС запустила высокоскоростной интернет на родине известного чувашского поэта 
МТС оцифровала чувашскую деревню с 900-летней историей

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.