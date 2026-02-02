Жители Чувашии стали чаще обновлять умные часы через трейд-ин

МТС, цифровая экосистема, проанализировала, устройства каких брендов чаще всего сдают жители Чувашии в рамках программы трейд-ин в розничной сети МТС. В лидерах оказались умные часы от HUAWEI, Samsung и Apple.

Чаще всего покупатели сдают смарт-часы HUAWEI — 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). Также в программе трейд-ин участвуют часы брендов Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi — всего 126 моделей.

Пилотный проект программы трейд-ин МТС по сдаче умных гаджетов был запущен в декабре 2025 года, а сегодня масштабирован на большинство регионов присутствия компании. Программа позволяет сдать старые устройства в салонах МТС и получить существенную скидку при покупке нового товара. Её размер зависит от состояния гаджета и выбранного для покупки продукта.