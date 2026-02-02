Мука идёт на экспорт

На прошедшей недавно Международной выставке «Продэкспо-2026» Чувашхлебопродукт заключил стратегическое соглашение с Международным центром стандартизации и сертификации «Халяль». Это означает, что продукция соответствует строгим требованиям исламского права. Документ открывает для предприятия республики возможность выхода на рынки мусульманских стран. Подписание соглашения стало частью работы компании по расширению экспортного направления. Участие в крупнейшей отраслевой выставке рассматривается как шаг к укреплению позиций на внешних рынках в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».