В Чебоксарах водитель троллейбуса высадил несовершеннолетнего пассажира

Водитель троллейбуса маршрута № 60 на остановке общественного транспорта «Студенческий городок» принудительно высадил несовершеннолетнего пассажира.

Теперь этим инцидентом занимается Следственное управление СК РФ по Чувашии. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По предварительным данным, причиной высадки стала неоплата проезда: на карте сработал «стоп-лист», а наличных при себе у пассажира не оказалось. Водитель не смирился с «зайцем» в салоне и высадил, несмотря на мороз (дело было вечером 31 января). По мнению следствия, это создало угрозу жизни и здоровью пассажира от возможного переохлаждения или обморожения.