В Чебоксарах водитель троллейбуса высадил несовершеннолетнего пассажира

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Водитель троллейбуса маршрута № 60 на остановке общественного транспорта «Студенческий городок» принудительно высадил несовершеннолетнего пассажира.

Теперь этим инцидентом занимается Следственное управление СК РФ по Чувашии. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По предварительным данным, причиной высадки стала неоплата проезда: на карте сработал «стоп-лист», а наличных при себе у пассажира не оказалось. Водитель не смирился с «зайцем» в салоне и высадил, несмотря на мороз (дело было вечером 31 января). По мнению следствия, это создало угрозу жизни и здоровью пассажира от возможного переохлаждения или обморожения.

Опубликовано: 10 февраля 2026 г.


Читайте также:

За 2019 год в Чувашии возбуждено 223 уголовных дела коррупционной направленности
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
В МВД раскрыли подробности скандального задержания женщины с детьми
В преступной схеме сдачи экзаменов в ГИБДД оказался замешан директор автошколы
Вдове погибшего при спасении человека передали медаль
Задержаны владельцы сайтов по продаже дешевых смартфонов
Сотрудники СКР и МВД по Чувашии задержали в Питере торговцев смартфонами
За гибель в пожаре шести человек ответит хозяин дома

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.