Чувашию посетил председатель правления «Движения Первых»

Равняются на героев

Герой России Артур Орлов пообщался с ребятами на «Классной встрече», со студентами колледжей и вузов, принял участие в слете организации.

Развитие молодежной политики в республике и вопросы патриотического воспитания стали темой встречи Артура Орлова с Главой Чувашии Олегом Николаевым. Сегодня региональное отделение движения объединяет более 100 тыс. человек, а первичные организации открыты в каждом муниципалитете.

Работа ведется по 12 направлениям — от науки до туризма. Как отметил Олег Николаев, в республике ценят прикладной характер детских идей: только за прошлый год было реализовано 72 проекта. Среди них выделяются «Хранители истории» и «Чемоданчик памяти», направленные на сохранение исторического наследия.

За взаимодействие с «Движением Первых» отвечает Координационный совет при Главе Чувашии, куда входят руководители профильных министерств и ведомств. Этот опыт системной работы планируют распространить и на муниципальный уровень. Напрямую поддерживать молодежные начинания смогут руководители городов и округов, что позволит создать атмосферу доверия и повысит интерес ребят к общественной деятельности.

Олег Николаев подтвердил готовность республики принимать мероприятия федерального уровня в 2026–2027 годах, регион продолжит развивать образовательные и воспитательные программы.

В рамках визита Артур Орлов также пообщался со студентами и школьниками на слете «Движения Первых». Он отметил, что главным показателем успеха является не статистика, а живая обратная связь. Хорошим примером стала команда Шумерлинского округа, которая презентовала гостю свои творческие практики: кулинарный фестиваль «Вкусы Первых» и мультстудию. Для активистов такая «Классная встреча» стала шансом пообщаться с настоящим героем и получить мотивацию для дальнейших свершений.

«Чувашская Республика традиционно демонстрирует высокие результаты в работе с молодежью. Я увидел не просто активных ребят — я увидел настоящих лидеров, которые своими проектами меняют жизнь регионов к лучшему», — подвел итоги визита Артур Орлов.