Студенты «Щуки» вернулись за вдохновением

Будущие звезды чувашской сцены, а теперь первокурсники знаменитого Театрального института имени Бориса Щукина, приехали домой на каникулы. Ребята отправились в родной Чувашский драматический театр имени Константина Иванова, где их ждала не только встреча с наставниками, но и легендарная «Нарспи».

Для этой шестерки студентов путь в профессию начался с серьезного испытания. Напомним, ребят отбирали по всей республике — из 15 претендентов в Москву уехали самые стойкие. Конкурс в «Щуку» традиционно огромный, до 400 человек на место, но наши земляки доказали: талант и любовь к родному искусству открывают любые двери. Это первая столь большая группа из Чувашии, поступившая в столичный вуз за последние 20 лет. Обучаются они по целевой программе и через несколько лет вернутся служить на главную сцену республики.

Визит в театр начался с просмотра спектакля «Нарспи». Постановка по поэме Константина Иванова — одна из самых востребованных и обсуждаемых за последнее время. Зрители ждали возобновления спектакля на сцене Чувашского драмтеатра почти сорок лет. Студенты не скрывали эмоций — признались, что плакали и сопереживали героям. «Интересный режиссерский замысел, необычный формат. Звонко звучали наши чувашские народные песни и танцы. Актеры отдались на все сто процентов!» — поделилась Елена Михайлова, первокурсница театрального института имени Бориса Щукина.

После занавеса общение продолжилось в неформальной обстановке. К будущим коллегам обратилась директор театра, заслуженный работник культуры Чувашской Республики Елена Николаева: «Мы возлагаем на вас большие надежды. Именно благодаря таким молодым талантам театр сможет развиваться, завоевывать сердца зрителей новыми постановками и поддерживать высокий уровень исполнительского искусства».

Мастера сцены расспрашивали «щукинцев» об учебе в Москве и первых трудностях. Старшее поколение артистов охотно делилось с молодежью профессиональными секретами. По условиям договора, после окончания института выпускники должны отработать в Чувашском драмтеатре не менее пяти лет, и эта встреча стала своеобразной репетицией будущего союза опыта и молодости.