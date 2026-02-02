Пираньи большого бизнеса в продолжении сериала «Золотое дно»

В сценариях Сергея и Дмитрия Минаевых, как обычно, ни одного целиком и полностью положительного героя, у каждого есть какая-то червоточина. Персонажи действуют исключительно в собственных интересах, подставляя и предавая других, даже самых близких, но при этом мы все равно за них переживаем и хотим счастливого финала. А финала нет — «Золотое дно» продлили на третий сезон, и съемки уже начались.

Режиссер — Илья Ермолов,

серий — 10,

места съемок — Москва, Краснодарский край

Вторая часть превзошла первую. Об этом можно говорить с полной уверенностью, потому что все 10 серий уже вышли, и каждая была напряженнее предыдущей, причем настолько, что под занавес сериала уже трудно вспомнить, с чего все начиналось. Сценаристы мало того, что прописали полноценную историю с перипетиями и стрессами для каждого члена семьи Градовых, так еще и детально сосредоточились на новых персонажах, важных для сюжета. Получился аквариум с пираньями: в группу компаний «Галактика» вцепились еще один крупный игрок строительного рынка Валерий Верещагин (Даниил Страхов), рейдер Олег Исаев (Игорь Верник) и глава одного из банков Наталья Паршина (Лидия Вележева).

Дмитрий Градов при этом не оставляет своих амбиций стать управляющим директором и подвинуть с этой позиции деда Юрия Сергеевича. Он готов заключить сделку хоть с дьяволом, подставить брата и сестру, лишь бы возглавить компанию. «Нельзя пускать в свой дом волков, — говорит ему дед, — тебя же и съедят первым, потому что ты не волк и даже не шакал, ты овца». И если в первом сезоне именно Дима со своим необузданным характером и отчаянной жаждой власти был главным антагонистом, то теперь, когда в аквариуме объявились пираньи, он выглядит их обедом. Да и кашу заваривает в этот раз не Дима, а сам старший Градов. Впрочем, многие герои, даже умница Надежда Воскресенская, будут совершать ошибки, не осознавая, к каким последствиям они приведут.

Деньги, связи и немного любви

Кажется, Юрий Сергеевич (Алексей Гуськов) стал еще жестче, чем в первом сезоне. Здесь он в чистом виде манипулятор, использующий людей. Если беспристрастно оценить все его действия, получится портрет абсолютного мерзавца, но, наверное, единственное, что отличает его от Исаева и Верещагина, — он не пытается завладеть чужими компаниями и, как умеет, защищает свою собственную, которую сам когда-то и создал. Да и Алексей Гуськов наделил своего персонажа таким обаянием: один танец в больничной палате под песню «Дельтаплан» чего стоит — что за него и вправду переживаешь! Действительно искренне хочется, чтобы все складывалось в пользу деда.

Бывший финансовый директор «Галактики» Надежда Воскресенская (Юлия Снигирь), в финале первого сезона завладевшая 15-процентным пакетом акций, становится любовницей Исаева и генеральным директором одной из его компаний. В жизни Юрия Градова появляется другая женщина — Наталья Паршина. Встреча, начавшаяся с воспоминаний юности и деловой договоренности о кредитной линейке в ее банке, перерастает в чувства. Но, как покажет развитие событий, только с ее стороны.

Вообще Лидия Вележева здесь хорошо показала, почему самостоятельным, обеспеченным и властным женщинам так тяжело построить отношения. Хотя, казалось бы, вот он козырной туз: она встретила мужчину, равного ей и по силе интеллекта, и по финансовым возможностям. Дело же не в том, что Градову так сильно нужна была Воскресенская, он и не осознавал всей тяги к ней. Уже на фоне «железной» Паршиной, невольно сравнивая двух женщин, вдруг понял, что чувствует себя живым только с Надей. Наталья попросту передавила. Когда из «Метрополя», где Юрий Сергеевич жил, она привезла его в апартаменты, чтобы каждый вечер он возвращался сюда к ней, стало понятно: это золотая клетка, и Градов обязательно начнет вырываться на свободу.

Слишком рано Паршина решила, что теперь они вместе, хотя он не раз и не два повторял ей, пусть и в форме шутки, что в их возрасте уже не может быть отношений.

Для нее ключевым, видимо, было слово «возраст», а про то, что не может быть отношений, она пропускала мимо ушей. И, возможно, именно благодаря Паршиной эта производственная драма, где взрослые мальчики делят деньги и власть, запульсировала по-другому, приобрела оттенок боли. Всесильная женщина, которая способна как обанкротить, так и поднять с колен любую компанию, не смогла добиться взаимной любви. И Градов, уж на что умный мужик, не понял ее чувств, не понял, что она помогает ему не как старому другу и загнал себя в ловушку.

Изменилась и Воскресенская. Не только внешне (для второго сезона Юлия Снигирь сама предложила режиссеру перекраситься в блондинку), но и внутренне: Надя всеми силами строила карьеру, зарабатывала деньги, но счастья это не принесло. Исаев предлагает ей строить не только дома, бизнес, но и семью. К счастью, ей хватает ума понять, что он не тот человек. И что мы наблюдаем на протяжении уже двух сезонов? Красивая, успешная женщина сначала становится любовницей женатого Алексея Градова, потом его стареющего отца, затем падает в объятия к абсолютно двуличному Исаеву. Но все это не делает ее счастливой, а молодость уходит. Видимо, третий сезон будет про любовь, раз уж Надежда не может далеко убежать от Градова, и какую бы дорогу она не выбирала, все равно приходит к нему.

Приметы нашего времени и неизбежность третьего акта

Во второй части сюжет наконец вышел за пределы роскошных офисов и частных домов: появились стройплощадки и вполне земные проблемы, с которыми несколько лет назад столкнулись абсолютно все строительные компании, в том числе и Чувашии. Невозможность продолжения работы с прежними поставщиками из Европы, дефицит материалов на складах, попытки переориентироваться на Китай, построение новых логистических цепочек и, как следствие, — удорожание объектов. А стройку затягивать нельзя — это прямой путь к банкротству. Наконец мы видим на экране приметы времени. По каким фильмам потомки будут составлять портрет нашей эпохи? Не по сказкам же!

Строители-мигранты без регистрации, археологические находки под ковшом экскаватора и замораживание стройки, проблемы с подключением к сетям, внезапные проверки, указ губернатора о недопустимости строительства в регионе жилья площадью меньше 33 кв. м, когда уже почти возведен дом с квартирами эконом-класса по 25… «Галактике», попавшей под санкции, придется пережить множество неприятностей, подстроенных Исаевым и Верещагиным. Семье перед внешними врагами приходится объединяться: Дима берет на себя контракты с китайцами, Полина летит в Таиланд открывать счета, чтобы можно было работать по параллельному импорту.

Но этот сезон даже не про деньги: все решают не они, а связи: в банках, силовых структурах, коридорах власти… И моральные качества людей, от которых зависят судьбы целых компаний. Поэтому на вес золота по-настоящему преданные коллеги и партнеры, в которых нет двойного дна. С новой стороны открываются личный водитель Градова Федор и акционер Саша Терехов. Для каждого из них сценаристы прописали отдельную линию с «проверкой на вшивость». Наверное, весь сериал о том, как легко в тяжелых обстоятельствах, когда на кону огромные деньги, стать волком и как сложно остаться человеком. И снова вспоминаются слова Булгакова, что трусость — самый главный человеческий порок.

Сценаристы сделали подарок и режиссеру Илье Ермолову — он играет юриста «Галактики». Во втором сезоне его герою придется не просто стоять за спиной у Градовых с документами на подпись и переставлять бутылки вина с портретами акционеров, а пройти через целый ряд искушений, чтобы зрители поняли, что он из себя представляет как человек.

История Антона Градова, который вместе с женой Мариной уехал в Краснодарский край продавать отцовские виноградники, поначалу выглядит отвлекающей от драматических событий в Москве. Но со временем она становится совершенно полноценной линией (как сериал внутри сериала) со своим напряжением, где Антон начинает доказывать соседям, претендующим на его участки, что он совсем не хлюпик и не зря носит фамилию Градов. Как в «Унесенных ветром» — земля дает ему силы. Эта линия тоже работает на общий пазл: у Антона, наконец, появляется дело, где он главный, где он принимает решения, и ради этого можно даже расстаться с акциями «Галактики».

В начале второго сезона дела у Градовых обстояли куда лучше, так что 10 серия — это не развязка на пике событий, а экспозиция третьей части. И многие зрители, которые запоем смотрели вторую, уже начали ее ждать.