Ирина Риффель: «Вышивка формирует характер…»

Проект «Вышитая карта России» продолжает жить и объединять любителей вышивки со всей страны. Мастера-создатели карты один за другим приезжают в Чебоксары со своими выставками и мастер-классами, делятся опытом и рассказывают о тонкостях ремесла. В гостях уже побывали Сергей Кольцов из Ульяновска и мастерицы из Дагестана. Недавно, 6 февраля, в Музее чувашской вышивки открылась выставка Ирины Риффель — художника народного искусства, реставратора и автора вышитой карты Рязанской области.

Ирина Геннадьевна — один из немногих хранителей старинного ремесла: тех, кто сегодня в Рязани владеет традиционной счетной вышивкой, можно перечесть по пальцам. «Меня восхищает и радует интерес к вышивке, который мы видим в Чебоксарах, — делится впечатлениями художник. — У нас пока такого нет, но надо сказать, что интерес к народному костюму и орнаменту довольно высокий. Современная молодежь, не только девушки, но и парни, стремится дополнить свой образ орнаментом тех мест, в которых живет».

Сама Ирина с детских лет не мечтала стать вышивальщицей, признается, что в школе не любила уроки труда. «Пришла я к вышивке случайно — просто оказалась в нужное время в нужном месте. У нужного педагога», — говорит собеседница «СЧ». «Совсем не рязанская» девчонка окончила школу в Тюменской област, в художественном училище Ирина попала на курс Елены Колодкиной. Она всю жизнь посвятила рязанскому орнаменту, композиции и вышивке и заразила этой любовью своих учениц, поддерживала их и во время учебы, и после (дипломная работа 2006 года, кстати, тоже представленная в экспозиции, вернулась к автору совсем недавно, после того как не стало любимого учителя). Потом был рязанский филиал Высшей школы народных искусств — учеба и пять лет преподавания.

Выставка включает более 70 предметов — куклы в традиционных костюмах, вышитые изделия и эскизы к ним. «Я впервые представляю на персональной выставке эскизную часть, — объясняет художник. — Плодотворная работа начинается всегда с каких-то маленьких зарисовок. Пятна, быстрые наброски, потом детальная прорисовка, тщательный технический рисунок на миллиметровке — и проработка композиции заново, уже на ткани. Лен ведь непредсказуем, направление утка и основы сильно разнятся, цвет часто не совпадает. Эскиз гуашью может очень нравиться, а в материале это смотрится совсем иначе, нитки не всегда подберешь по цвету — приходится их тонировать, в ход идут и чай, и какие-то травы, чтобы кричащие современные цвета стали под стать традиционным орнаментам».

Поражает тонкостью и трудоемкостью работы каминный экран, выполненный в технике «цветная перевить» — узор создается по сетке из продернутой ткани-основы, где каждая ячейка обвивается нитками нужного цвета. «Каминный экран и занавес — части большого проекта интерьера; скатерть из этого комплекта уже хранится в музее. Представлена и визуализация, как их можно использовать», — рассказывает автор первым посетителям выставки.

Мастерам декоративно-прикладного искусства часто нелегко собрать вещи на показ, ведь они быстро обретают новых владельцев, служат в быту. Так и у Ирины: некоторые ее полотенца стали уже семейной реликвией, что-то передается от родителей к детям. Вдохновляются ими и другие художники: соседка по мастерской, рязанский график Сусанна Ханоян попросила один из столешников для натюрморта. Даже рисовать мелкую сетку оказалось муторно — каково же тогда вышивать!

Но Ирину трудности не пугают: «Чем сложнее, тем больше меня это привлекает, хочется разобраться, преодолеть трудности, это интересно. Поэтому любимые техники — счетная гладь и цветная перевить. А вот «крестик» не люблю, но он меня преследует. Чем проще, тем мне сложнее — скучно».

Бытует мнение, что вышивка — это все для женщин, но автор, стремясь развеять стереотипы, работает и с мужским костюмом. В коллекции, созданной для фестиваля «Окские сезоны» в 2017 году, укрупненный традиционный орнамент в сочетании с фактурными шерстяными тканями и мехом смотрится довольно хищно и брутально.

Но сердце экспозиции, несомненно, вышитая карта Рязанской области — настоящий вызов для мастера, и дело не только в трудоемкости самой работы. Ей предшествовало большое исследование в музейных фондах, чтобы отыскать те самые орнаменты, что бытовали в каждом из районов. Это было не просто, поскольку административно-территориальное деление несколько раз менялось.

«Я планировала вышить карту в счетной технике, традиционной для Рязани, — делится Ирина Риффель. — Но в некоторых районах Рязанской области больше бытовало ткачество. Я знала, что это будет вышито на белом полотне, а для кадомского вениза характерна традиционная вышивка белым по белому, которая бы на нем просто пропала, выпала из композиции. Так что использовались именно узоры (на самих предметах одежды они могли быть исполнены в других техниках) и нужно было сразу представлять, как это все будет смотреться в финале». Но каким бы непростым ни был творческий процесс, в результате остаются лишь красота, гармония и тепло человеческих рук.

Один из традиционных орнаментов — рязанскую денежку — гостья научила вышивать и наших мастериц. Все дни ее пребывания в Чебоксарах оказались наполнены интенсивным профессиональным общением и обменом опытом, и не только в музее. «Сестра по вышитой карте», чувашская мастерица Надежда Кузнецова пригласила Ирину в клуб вышивальщиц в Национальной библиотеке и подарила солидный фолиант по чувашскому костюму.

Кажется, вышитая карта — opus magnum, известность, ученики… Но Ирина становится реставратором. Можно сказать, что художник и реставратор — профессии диаметрально противоположные. В реставрации творчество запрещено, перед специалистом не стоит задача, как по мановению волшебной палочки, вернуть вещи первоначальный вид — только сохранить, укрепить, защитить от разрушительного воздействия времени. Да и путь к профессии очень непростой: многочисленные стажировки, строгая аттестация. В Чувашии, несмотря на богатые этнографические коллекции, нуждающиеся в заботе, до сих пор нет такого специалиста.

«Чтобы стать реставратором по ткани, требуется специальное образование, нужен именно художник, связанный с текстилем, а не живописец. И так как я с музеем уже давно дружу и общаюсь, при появлении в планах расширения штата мне предложили этим заняться. Было интересно, тем более что я всегда работаю с народным костюмом, аутентичным орнаментом, радовала возможность соприкасаться с подлинниками», — признается Ирина Геннадьевна.

С 2024 года Ирина Риффель возглавляет отдел реставрации Рязанского исторического музея. И в Чебоксарах она щедро делилась знаниями с коллегами в рамках специальной лекции. Нет, без государственной аттестации «лечить» музейные вещи нельзя, но кое-что сделать для улучшения их самочувствия за счет правильного хранения и ухода все же получится.

Единственному в области реставратору по ткани приходилось работать не только с расшитыми рубахами, но и… с космическим скафандром! Когда в музей поступил скафандр Владимира Аксенова, Ирина даже отправилась в Подмосковье на предприятие, где такие изделия производят, чтобы выяснить, из каких они материалов, что с ними можно делать и что нельзя. И хотя главный секрет ей так и не раскрыли, с работой удалось справиться. А в вишлисте художницы появилось желание повышивать в космосе.

Несмотря на обилие работы, собственное творчество наша героиня тоже не оставляет. «Времени на все хватает, было бы желание, — утверждает она. — Вышивка очень дисциплинирует человека, не дает соврать — это очень мне нравится. Благодаря этой четкости, этой большой работе формируется характер художника-мастерицы, вышивальщицы. И этот характер сильно чувствуется в Чувашии — мне это очень дорого, и поэтому мы с вами близки».