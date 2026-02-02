Чувашский академический ансамбль песни и танца поздравит чебоксарцев с Днем защитника Отечества

«Герои живут среди нас»

«10 апреля 1943 года вернулся из поездки по фронту Чувашский государственный ансамбль песни и пляски. Мы побывали на двух фронтах Отечественной войны — на Брянском и Калининском — всего два месяца с лишним. За это время нами проведено в частях действующей армии более 120 концертов с общим охватом слушателей около 80 тысяч человек… Под грохот орудий и разрывы снарядов мы пронесли к бойцам и командирам на передовые линии наши лучшие номера…»

Это сообщение, сохранившееся в фондах Государственного архива современной истории Чувашии, как нельзя более красноречиво свидетельствует о том, что сила народа, вставшего на защиту страны, не только в физическом и материальном. И именно искусство с его возвышенностью, духовностью и глубиной является тем самым маяком, проливающим свет на ход истории и объединяющим прошлое, настоящее и будущее.

Сегодня, по прошествии лет и эпох, Чувашский академический ансамбль песни и танца вновь убеждает нас в этом. 17 февраля на сцене Дворца культуры тракторостроителей артисты покажут театрализованную концертную программу «Поклонимся великим тем годам», ставшую актуальным разговором о том, что не забудется никогда. «Наш проект является частью большого культурного движения, направленного на сохранение исторической памяти, — отмечает режиссер-постановщик программы, художественный руководитель коллектива Алексей Тимошенко. — Герои живут среди нас…»

От лица одного из таких героев, ветерана Великой Отечественной войны, и ведется повествование, что придает сценическому действу особую проникновенность, эмоциональность и человечность. «Я как раз школу тогда заканчивал, и у нас был выпускной бал, — начинает он свой рассказ. — Мы приготовили учителям охапки цветов и гуляли в парке до самого утра. А небо такое красивое, голубое! Впереди была настоящая взрослая жизнь, и мы мечтали… Но тут случилось самое страшное».

Срочные сборы на фронт и горькие слезы жен и матерей, гибель товарищей на полях сражений и строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей… Наконец, победная весна 1945 года, «тот цветущий и поющий яркий май», когда советский воин-освободитель играл на гармони на площади спасенной Вены, и казалось, что даже Альпы и Дунай вдохновенно подпевают ему.

Помимо всенародно любимой песни «Майский вальс» вниманию зрителей представят разудалую вокально-хореографическую сюиту «Калинка» и залихватские хореографические номера «Казачий пляс», «Бой» и «Флотский танец», задорные частушки и знаменитую «Румбу» из сюиты Георгия Свиридова «Время, вперед!», которую мы привыкли слушать в исполнении симфонического оркестра, и вдруг с удивлением обнаружим, что в звучании народных инструментов она не менее хороша.

Еще одно «ноу-хау» программы — попурри из песен группы «Любэ» в переложении для хора и тех же народных инструментов. В итоге «Комбат» и «Давай за жизнь», «Отчего так в России березы шумят?» и «Выйду ночью в поле с конем», «Солдат» и другие хиты обретут совершенно новое, неожиданное звучание. Как, оказывается, оригинально, современно и свежо можно подать неизбывную патриотическую тему! На сцену выйдут пехотинцы и моряки, казаки и чуваши — война, как и творчество, объединяет.