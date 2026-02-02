В Чувашии снизалась активность телефонных мошенников

МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику звонков от спамеров и мошенников, адресованных жителям Чувашской Республики в 2025 году. По итогам прошлого года количество таких звонков снизилось на 18,5% по сравнению с 2024 годом.

Всего в 2025 году «Защитник» заблокировал около девяти миллионов спам-звонков, которые были адресованы чебоксарцам. Пик потенциально опасных входящих звонков наблюдался в марте. Тогда система перехватила больше 900 тысяч нежелательных звонков. Наименьшее их количество зафиксировано в четвертом квартале. Эксперты отмечают, что тенденция связана с повышением бдительности самих граждан и активным внедрением современных систем защиты, основанных на искусственном интеллекте.

Средняя длительность одного спам-звонка в регионе составила чуть больше 12 секунд. Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей Чувашии за год, — около двух миллиона минут.