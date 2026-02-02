Стартовал VI Всероссийский конкурс «Живи, узор чувашский»

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Предметы поясного комплекса — самые богатые и красивые в чувашском костюме. Фото chnmuseum.ru

И символ, и оберег

Тема этого года — «Пояса — хранители миров».

Организаторы конкурса — Чувашский национальный музей, Фонд развития музея «Прокопий» и Союз женщин Чувашии — предлагают современным мастерам вышить вручную поясной комплекс традиционного национального костюма или его составные части.

«Традиционно в мифологии чувашского костюма и многих других народов России именно в зоне пояса встречаются верхний и нижний миры, мир человеческий и мир предков. Предметы поясного комплекса — сам пояс и подвески сар?, ярк?ч, енч?к, близкий к ним передник — одни из самых богатых и красивых в чувашском костюме. Им не уступают и пояса других народов. Жаль, что в современном мире поясным элементам уделяется недостаточно внимания. Мы хотим всем показать их красоту и как уместно они выглядят даже в современной одежде», — говорит директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова.

В Год единства народов России организаторы учредили специальную номинацию «Пояс дружбы» и предлагают вышивальщицам всех регионов и народов Российской Федерации, а также других стран присоединиться к конкурсу и вышить изделия, которые входят в их традиционный поясной комплекс. Победителя в этой номинации жюри определит отдельно и наградит специальным призом.

Еще одно новшество в конкурсе — анонимность. Всем работам оргкомитет присвоит порядковые номера, которые зафиксирует в учетной ведомости и на сопроводительном документе. Члены жюри не будут знать имена участников, их раскроют только после подписания итогового протокола.

Готовые работы нужно представить в Музей чувашской вышивки (Чебоксары, улица Карла Маркса, 32) до 1 ноября 2026 года. Награждение победителей состоится в День чувашской вышивки — 26 ноября.

Призеров конкурса ждут солидные денежные призы, которые выплачивает один из учредителей — Фонд развития Чувашского национального музея «Прокопий». В 2024 году выплаты за Гран-при составили 50 тыс. рублей, в 2025-м — 70 тыс. рублей. В 2026-м фонд обещает увеличить выплаты всем призерам. Лучшие работы пополнят собрание Чувашского национального музея.

Опубликовано: 6 февраля 2026 г.


Читайте также:

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
Перепись населения обрела свой талисман
Канашский школьник победил в олимпиаде по программированию
Стартовал фотоконкурс "Дети России - 2020"
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»
Сотрудник "Газпрома" из Чувашии стал финалистом Международного литературного конкурса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.