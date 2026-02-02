Стартовал VI Всероссийский конкурс «Живи, узор чувашский»

И символ, и оберег

Тема этого года — «Пояса — хранители миров».

Организаторы конкурса — Чувашский национальный музей, Фонд развития музея «Прокопий» и Союз женщин Чувашии — предлагают современным мастерам вышить вручную поясной комплекс традиционного национального костюма или его составные части.

«Традиционно в мифологии чувашского костюма и многих других народов России именно в зоне пояса встречаются верхний и нижний миры, мир человеческий и мир предков. Предметы поясного комплекса — сам пояс и подвески сар?, ярк?ч, енч?к, близкий к ним передник — одни из самых богатых и красивых в чувашском костюме. Им не уступают и пояса других народов. Жаль, что в современном мире поясным элементам уделяется недостаточно внимания. Мы хотим всем показать их красоту и как уместно они выглядят даже в современной одежде», — говорит директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова.

В Год единства народов России организаторы учредили специальную номинацию «Пояс дружбы» и предлагают вышивальщицам всех регионов и народов Российской Федерации, а также других стран присоединиться к конкурсу и вышить изделия, которые входят в их традиционный поясной комплекс. Победителя в этой номинации жюри определит отдельно и наградит специальным призом.

Еще одно новшество в конкурсе — анонимность. Всем работам оргкомитет присвоит порядковые номера, которые зафиксирует в учетной ведомости и на сопроводительном документе. Члены жюри не будут знать имена участников, их раскроют только после подписания итогового протокола.

Готовые работы нужно представить в Музей чувашской вышивки (Чебоксары, улица Карла Маркса, 32) до 1 ноября 2026 года. Награждение победителей состоится в День чувашской вышивки — 26 ноября.

Призеров конкурса ждут солидные денежные призы, которые выплачивает один из учредителей — Фонд развития Чувашского национального музея «Прокопий». В 2024 году выплаты за Гран-при составили 50 тыс. рублей, в 2025-м — 70 тыс. рублей. В 2026-м фонд обещает увеличить выплаты всем призерам. Лучшие работы пополнят собрание Чувашского национального музея.