Рабочие на месте

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В микрорайоне «Кувшинка» в Чебоксарах состоялась очередная встреча представителей Минстроя Чувашии, прокуратуры, администрации города с дольщиками ООО «СЗ «Лидер». Обсуждался ход работ на проблемных объектах.

Инвестор заверил, что финансирование ведется, на стройплощадках заняты отделочники (всего более сорока специалистов). На позициях 3 и ЗА сантехники занимаются монтажом радиаторов, приступили к работе электрики. Для позиции 19 поставка радиаторов ожидается в феврале, также в этом месяце должны поступить двери.

«Завершить работы по наружным сетям и обеспечить техническую возможность для подачи тепла в дома планируется до конца марта», — сообщил в своем телеграм-канале руководитель Минстроя Владимир Максимов. Очередную встречу с дольщиками решено провести в конце февраля.

Опубликовано: 5 февраля 2026 г.


Читайте также:

В Чувашии планируют в 2023 году решить проблемы всех обманутых дольщиков
Новый инвестор планирует достроить проблемный дом в Новочебоксарске
Минстрой представит в Фонд защиты прав дольщиков план достройки каждого дома
Проблемные дома достраивают под жестким контролем
Цитата номера
Дом № 6 по ул. Гражданской сдан через 7 лет после начала строительства
Новые застройщики проблемных объектов обещают не подвести
Реестр проблемных домов в Чувашии сокращается

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.