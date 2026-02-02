Рабочие на месте

В микрорайоне «Кувшинка» в Чебоксарах состоялась очередная встреча представителей Минстроя Чувашии, прокуратуры, администрации города с дольщиками ООО «СЗ «Лидер». Обсуждался ход работ на проблемных объектах.

Инвестор заверил, что финансирование ведется, на стройплощадках заняты отделочники (всего более сорока специалистов). На позициях 3 и ЗА сантехники занимаются монтажом радиаторов, приступили к работе электрики. Для позиции 19 поставка радиаторов ожидается в феврале, также в этом месяце должны поступить двери.

«Завершить работы по наружным сетям и обеспечить техническую возможность для подачи тепла в дома планируется до конца марта», — сообщил в своем телеграм-канале руководитель Минстроя Владимир Максимов. Очередную встречу с дольщиками решено провести в конце февраля.