31 января исполнилось 65 лет заслуженному артисту Чувашии Николаю Сергееву

«Ладный, красивый, в поисках…»

«Секрет заключен в исконной природе творчества, в стремлении к правде человеческого духа. Нельзя не отметить наблюдательность, непосредственность, органичность. Актеры берут «образцы из жизни», прямо по Щепкину», — писала театровед Фаина Романова о выпускниках первой чувашской студии Высшего театрального училища имени Михаила Щепкина. Заслуженный артист Чувашии, лауреат Республиканского конкурса «Узорчатый занавес» Николай Сергеев — один из самых ярких и неподражаемых представителей этой звездной плеяды. 31 января ему исполнилось 65 лет.

В день рождения принято говорить о хорошем и загадывать желание, строить планы на будущее и пролистывать в памяти лучшие мгновения прошлого. Фотоальбом Николая Васильевича — настоящий кладезь шебутных студенческих будней, драгоценная шкатулка с воспоминаниями, лицами и моментами, которые хочется проживать снова и снова. И хотя все снимки здесь черно-белые, кажется, будто они наполнены целой палитрой цветов, столько в них живых эмоций, энергии и теплоты. Дружные прогулки по Москве, простая, но очень веселая свадьба (актер женился на своей однокурснице и землячке по Шемуршинскому району, заслуженной артистке Чувашии Александре Зайцевой), первые, пока довольно скромные отрывки и этюды… Вот в кадре Виталий Анатольевич Коняев (1937-2023) и Наталия Алексеевна Петрова (род. 1945) — выдающиеся театральные педагоги, ставшие для будущих покорителей национального Олимпа верными проводниками в необъятный мир актерства, служения выбранному делу и искусству вообще.

А тут чувашские щепкинцы на уроке фехтования — бодрые, поджарые, в облегающих спортивных трико, вооруженные шпагами и улыбками до ушей. В центре — не менее большие мастера Дмитрий Георгиевич Кознов (1925-2019) и Аркадий Борисович Немировский (1910-1993), с чьей легкой руки каждое занятие по сценическому движению превращалось в подлинный рыцарский турнир. «Слева на заднем плане Игорь Лях кинжалом балуется», — добавляет юбиляр. Внимание привлекает еще один женский портрет с подписью: «Мариночка Петровна наша любимая». Оказывается, это Марина Никольская (1927-2021) — легендарный преподаватель по вокалу, у которой начинали петь даже те, кому «медведь на ухо наступил».

С особой благодарностью Николай Сергеев смотрит на художественного руководителя курса Владимира Константиновича Смирнова (1925-1985), память о котором они с коллегами свято чтят до сих пор и даже навещали его могилу. Также в книге «200 лет Высшему театральному училищу имени М.С. Щепкина», изданной в Москве в 2009 году, под заголовком «Выпуск 1983 года. Чувашская студия» в числе «педагогов по мастерству актера» значатся Виталий Мефодьевич Соломин (1941-2002) и Римма Гавриловна Солнцева (1930-2017), Лидия Петровна Малюкова (1926-2021) и Сергей Евгеньевич Вальков (род. 1940). Каждый из них отдавал ученикам частичку себя и старался вырастить из них не только преемников, которые достойно понесут сквозь современность накопленные веками традиции классической школы игры, но и порядочных людей…

Ну а дальше, пожалуй, самое раритетное фото: ребята из Чувашии около Малого театра, при котором училище функционирует далеко не первый век. Рядом указано: «С немцами после дипломного спектакля». Это значит, что совсем скоро они отправятся в большое профессиональное плавание и скажут со сцены Чувашского академического драматического театра имени Константина Иванова свои первые реплики. И действительно, возвращение земляков в родные края не могло остаться незамеченным и вызвало широкий культурный резонанс. «В 1983 году в труппу театра вошла большая группа воспитанников чувашской студии Государственного театрального училища имени Михаила Щепкина, — сообщала театровед Фаина Романова. — Все дипломные спектакли студийцев — «Женитьба Белугина» Александра Островского, «Неаполь — город миллионеров» Эдуардо де Филиппо, «Ринальдо идет в бой» Пьетро Горинеи и Сандро Джованнини, «Когда горит сердце» по роману Виктора Кина «По ту сторону» — вошли в текущий репертуар театра. И это сыграло положительную роль: молодые актеры с первого сезона могли продемонстрировать свою творческую подготовленность, не ожидая больших, «солидных» ролей в новых спектаклях театра».

Тем не менее, артистический багаж рос, и наряду с бригадиром карабинеров Чаппой, разбойником-гарибальдийцем Кьерикуццей и канальей Майбой, сыгранными в вышеупомянутых постановках, в репертуаре Николая Сергеева появились Рогожин («Идиот» Федора Достоевского) и Бессудный («На бойком месте» Александра Островского), Дядюкин («Женитьба Дядюкина» Бориса Дрозда) и Вано Пантиашвили («Ханума» Авксентия Цагарели). Правда, стоит оговориться, что все это было несколько позднее. А тогда, едва шагнув на подмостки, представители сильной половины курса отправились отдавать долг Родине. По возвращении из армии истосковавшиеся по сцене парни с энтузиазмом влились в работу над пьесой Максима Горького «На дне» (1986), где Николай Сергеев со свойственной ему гибкостью и точностью в расстановке акцентов создал портрет Васьки Пепла — потомственного вора поневоле, безуспешно пытающегося найти путь к новой жизни. «Ладный, красивый, бьющийся в поисках выхода», — так охарактеризовала героя Фаина Романова, подчеркнув, что «эксперимент с доверием главных ролей молодым актерам удался»: «Молодежь поверила в себя, театр — в молодежь, стало ясно: идет хорошая смена».

В 2023 году репертуарная сокровищница актера пополнилась образом богатого купца Флора Федулыча Прибыткова в пьесе Александра Островского «Последняя жертва». В печати высоко оценили эту работу: «Сутуловатый, сдержанный в мимике и жестах, с испытующим взглядом, грузным шагом и тяжелой рукой, он производит впечатление человека важного, делового, несуетливого, много повидавшего, знающего толк в жизни. В воплощении Николая Сергеева это глыба, вокруг которой все остальные кажутся не более чем мишурой…»