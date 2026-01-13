ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,

министр физической культуры и спорта Чувашской Республики:

«Принял участие в закрытии первой смены Губернаторского лагеря «Планета детства», которая прошла на базе физкультурно-оздоровительного центра «Росинка». Эта смена стала стартом Губернаторского лагеря в 2026 году, объявленном в Чувашской Республике Годом дружбы народов. Тематика смены была посвящена единству, взаимному уважению и культурному многообразию. В течение смены ребята участвовали в образовательных, спортивных и творческих мероприятиях, проходили командные испытания. Такой формат помогает не только раскрывать способности, но и формировать важные жизненные ценности — ответственность, лидерство и уважение к окружающим. В 2026 году запланировано проведение восьми смен Губернаторского лагеря. Уверен, каждая из них станет для ребят ярким, полезным и запоминающимся этапом, который даст новые знания, друзей и уверенность в своих силах».