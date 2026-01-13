На ринге рождаются защитники Родины

Чемпионат и первенство Чувашии посвятили боксерам — участникам СВО

За популярность бокса в республике можно не беспокоиться: профильные школы пополняются юными атлетами, число участников соревнований растет. Свидетельство этому — прошедшие недавно в Новочебоксарске, в спортивной школе олимпийского резерва № 3, чемпионат и первенство Чувашии. Борьбу за награды вели 220 участников, что почти на 50 больше, чем в прошлом году. Это стало возможным, в том числе и благодаря «вышедшим из тени» некоторым округам республики, преимущественно отдаленным от Чебоксар — Алатырскому, Шумерлинскому, Вурнарскому.

Баталии вызвали живой интерес у публики, которая собралась как у ринга, так и на балконе. Такой наплыв зрителей порадовал легенду бокса — чемпиона Европы Валерия Лаптева. «Мне и самому приятно оказаться на соревнованиях, где выступают самые лучшие боксеры Чувашии. А то, что они хорошо выступают, подтверждает большое количество зрителей, которые пришли не только поболеть, но и посмотреть на настоящих мужчин, на то, как они проявляют свой чувашско-российский характер», — сказал Лаптев.

В этом году чемпионат и первенство посвятили памяти боксеров республики, погибших в ходе специальной военной операции. В спорткомплекс в качестве почетных гостей были приглашены и родственники героев СВО, а в зале рядом с рингом разместили стенд с их фотографиями. На церемонии открытия выступил военный оркестр Росгвардии, состязания посетили представители патриотического центра «Воин».

«Мы поддерживаем наши сильные традиции и помогаем тем, кто служит Родине. Я лично шесть раз ездил с гуманитарной помощью для наших бойцов, чтобы они чувствовали поддержку. Стремимся сохранить патриотический дух и не оставляем ребят одних в трудную минуту», — сказал в интервью «СЧ» председатель Федерации бокса Чувашии Эдуард Иванов.

Иванов добавил, что неплохо бы развивать и победные традиции бокса в республике. Как-никак, наши спортсмены в свое время выиграли самые главные турниры в любительском боксе — Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, Кубок мира, становились чемпионами СССР и других крупнейших соревнований. Однако в последние десятилетия возник пробел, на который и сам Иванов обращал внимание. Лишь в прошлом году после длительного перерыва на чемпионате России выступил боксер из Чувашии. Речь о Василии Герасимове, который, хоть и проиграл в первом же поединке, но показал достойный бой.

С тех пор Герасимов не только слегка повзрослел, но прибавил в весе: перешел из категории до 67 кг в категорию до 71 кг. Однако он столкнулся с дефицитом соперников до такой степени, что вышел на финальный бой, минуя предварительные поединки. Но это не редкий случай, похожее практиковалось и на чемпионате мира в Дубае (о нем я писал в «СЧ» больше месяца назад). И тут еще вопрос, кому легче: фавориту, который только тренировался, или его сопернику, набравшему форму через реальные поединки.

На ринге в Новочебоксарске Герасимов завершил поединок досрочно, мощным ударом уложив на настил Александра Харитонова. Это произошло через полторы секунды после того, как я выключил камеру телефона. Какая досада: такой кадр упустил! Сетую стоящему рядом Лаптеву: видимо, я не настолько познал бокс, раз не смог предугадать этот момент. Валерий Янович успокоил, дав понять, что бой шел на равных, и ничего не предвещало именно такой концовки.

Да и Герасимов после поединка похвалил Харитонова. «Парень неплохой. Молодец, хорошо боксировал», — сказал Василий. Также он порадовался атмосфере на турнире: «Зал полон гостей, аншлаг. Поддержка огромная, каждый переживает за своих. Новочебоксарск очень тепло принял».

В планах Василия — вновь пробиться на чемпионат России. Я пожелал ему удачи в боксерской карьере, еще не зная, что скоро она может завершиться. Как рассказал «СЧ» главный тренер сборных команд Чувашии по боксу Алексей Щербаков, в этом году, по окончании сезона (и, соответственно, обучения в техникуме), Герасимов пополнит ряды Вооруженных сил России. Речь идет о прохождении срочной службы. По словам Щербакова, если парень попадет не в спортроту, то полноценное возвращение в бокс будет маловероятным. «Мы теряем спортсмена, зато находим защитника Родины», — философски заметил тренер.

Так и хочется сказать: на ринге рождаются настоящие патриоты и защитники Родины!